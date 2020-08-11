823炮戰62週年　新北市追思感謝參戰老英雄

中華民國823戰役戰友總會今(11)日舉辦823炮戰62週年追思紀念會，新北副市長謝政達與理事長連城珍、國防部政治作戰局副局長劉慶斌、退輔會主秘吳志揚，及超過500名參戰老兵一起追思，感念當年為國家犧牲奉獻的英勇戰士，才有今日中華民國的繁榮昌盛。

謝政達表示，臺灣現在能有這樣的穩定發展，要感謝當年參加823戰役的前輩戰友們捍衛國家安全，用熱血生命為臺灣奠定了安穩基礎

上一代用生命在戰火中保衛了國家，我們這代更要努力守護、珍惜這份得來不易的和平成果。

謝政達指出，目前全國823戰友老英雄們平均年齡超過70歲，身心維持健康是最重要的事，新北市相當重視長者照護，今年已經增設5處公共托老中心，讓長輩們能安老與安養

今年受新冠肺炎影響，更特別針對公共場所、長照機構與安養中心加強防疫措施，做好萬全準備，確保長輩們在安全健康的環境中快樂生活。

理事長連城珍也說，臺灣近期面臨最大挑戰就是新冠肺炎有復燃趨勢，站同一陣線並肩作戰是最重要的，切不可掉以輕心；也希望透過這次追思紀念會能夠傳承當年面對危險時勇往直前、不輕言退縮的精神，凝聚民眾防疫決心。

民政局長柯慶忠表示，823炮戰至今超過一甲子歲月，目前新北市823戰役戰友協會約有千名會員，每年透過追思會的方式邀請老英雄齊聚一堂重憶過往，維繫當年同袍情感

活動最後，現場樂隊也演奏《中華民國頌》、《望春風》、《鋼鐵的心》等著名歌曲，撫慰參與戰役的老英雄們。