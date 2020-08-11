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823炮戰62週年　新北市追思感謝參戰老英雄

記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-08-11 15:35:40

▲在場超過500名參戰老兵，感念當年為國家犧牲奉獻的英勇戰士，才有今日中華民國的繁榮昌盛。(圖/新北市民政局提供)
▲在場超過500名參戰老兵，感念當年為國家犧牲奉獻的英勇戰士，才有今日中華民國的繁榮昌盛。(圖/新北市民政局提供)
中華民國823戰役戰友總會今(11)日舉辦823炮戰62週年追思紀念會，新北副市長謝政達與理事長連城珍、國防部政治作戰局副局長劉慶斌、退輔會主秘吳志揚，及超過500名參戰老兵一起追思，感念當年為國家犧牲奉獻的英勇戰士，才有今日中華民國的繁榮昌盛。

謝政達表示，臺灣現在能有這樣的穩定發展，要感謝當年參加823戰役的前輩戰友們捍衛國家安全，用熱血生命為臺灣奠定了安穩基礎上一代用生命在戰火中保衛了國家，我們這代更要努力守護、珍惜這份得來不易的和平成果。

謝政達指出，目前全國823戰友老英雄們平均年齡超過70歲，身心維持健康是最重要的事，新北市相當重視長者照護，今年已經增設5處公共托老中心，讓長輩們能安老與安養今年受新冠肺炎影響，更特別針對公共場所、長照機構與安養中心加強防疫措施，做好萬全準備，確保長輩們在安全健康的環境中快樂生活。

理事長連城珍也說，臺灣近期面臨最大挑戰就是新冠肺炎有復燃趨勢，站同一陣線並肩作戰是最重要的，切不可掉以輕心；也希望透過這次追思紀念會能夠傳承當年面對危險時勇往直前、不輕言退縮的精神，凝聚民眾防疫決心。

民政局長柯慶忠表示，823炮戰至今超過一甲子歲月，目前新北市823戰役戰友協會約有千名會員，每年透過追思會的方式邀請老英雄齊聚一堂重憶過往，維繫當年同袍情感活動最後，現場樂隊也演奏《中華民國頌》、《望春風》、《鋼鐵的心》等著名歌曲，撫慰參與戰役的老英雄們。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

副市長謝政達 823砲戰 新北市 新冠肺炎 823戰役戰友總會理事長連城珍

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