品茗頭家／種茶不看葉子只看根　他這樣種出特等好茶

原本是有機肥料商的許瑞麟跟一般茶農不同，人家種茶看葉子，他則是最重視根、重視土、重視茶的養分，「真正的從根出發，把茶做好」；許瑞麟表示，我施肥是採取少量多次的方式，針對不同氣候條件、茶樹生長狀況給予不同的肥料。
緊接著枝條修整、清欉，然後等到春茶季，再分二次施肥，第一次重肥份，第二次補養分，這樣生長出來的茶葉，才會有足夠的游離態胺基酸；許瑞麟指出，這就是茶葉能夠香甜好喝的最大主因。
許瑞麟就是這樣比別人更認真的從土壤種起，讓他近幾年在各大比賽會場留名，不僅拿下台中茶商公會比賽茶特等獎與多次頭等獎之外；也在比利時國際風味的評鑑中多次奪得最高的三星榮譽，更在海峽兩岸名茶邀請賽中勇奪高山烏龍組的第一名。
許瑞麟說，我茶園背後的這座山是能高大山，對面山才是奇萊山脈，在這裡同時有奇萊、能高、合歡三大山脈的冷風交會，再加上奇萊相對杉林溪、阿里山算是比較新興的茶區，土壤內的有機質豐富，做出來的茶自然就有特殊的高山茶香。
在好茶區，用比一般人更加倍的心力，許瑞麟貼近土地，看到得不只是消費者的需求，更是茶樹與土壤的需求，「一杯好茶得來不易」；許瑞麟認為，但我們越努力就會越靠近。
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