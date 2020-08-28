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品茗頭家／種茶不看葉子只看根　他這樣種出特等好茶

記者李克明/綜合報導
calendar_today2020-08-28 07:58:00

▲許瑞麟從有機肥料商出發，因緣際會下開始種茶、愛上茶。（圖/記者李克明攝影）
▲許瑞麟從有機肥料商出發，因緣際會下開始種茶、愛上茶。（圖/記者李克明攝影）
奇萊茶區茶農許瑞麟因緣際會下開始種茶，進而愛上茶，儘管年近半百，還考上大同技術學院茶葉系繼續進修，對茶的熱愛與熱誠非常人能及許瑞麟說，「我的茶就代表我的人，做不好，我哪裡敢賣人，那只剩丟臉而已阿」，十足台灣精神。

原本是有機肥料商的許瑞麟跟一般茶農不同，人家種茶看葉子，他則是最重視根、重視土、重視茶的養分，「真正的從根出發，把茶做好」許瑞麟表示，我施肥是採取少量多次的方式，針對不同氣候條件、茶樹生長狀況給予不同的肥料。

▲人家種茶看葉子，許瑞麟則是最重視根、重視土、重視茶的養分
▲比別人更認真的從土壤種起，讓許瑞麟近幾年在各大比賽會場留名，在海峽兩岸名茶邀請賽中勇奪高山烏龍組的第一名。（圖/記者李克明攝影）
緊接著枝條修整、清欉，然後等到春茶季，再分二次施肥，第一次重肥份，第二次補養分，這樣生長出來的茶葉，才會有足夠的游離態胺基酸許瑞麟指出，這就是茶葉能夠香甜好喝的最大主因。

許瑞麟就是這樣比別人更認真的從土壤種起，讓他近幾年在各大比賽會場留名，不僅拿下台中茶商公會比賽茶特等獎與多次頭等獎之外也在比利時國際風味的評鑑中多次奪得最高的三星榮譽，更在海峽兩岸名茶邀請賽中勇奪高山烏龍組的第一名。

許瑞麟說，我茶園背後的這座山是能高大山，對面山才是奇萊山脈，在這裡同時有奇萊、能高、合歡三大山脈的冷風交會，再加上奇萊相對杉林溪、阿里山算是比較新興的茶區，土壤內的有機質豐富，做出來的茶自然就有特殊的高山茶香。

▲人家種茶看葉子，許瑞麟則是最重視根、重視土、重視茶的養分（圖/記者李克明攝影）
▲人家種茶看葉子，許瑞麟則是最重視根、重視土、重視茶的養分。（圖/記者李克明攝影）
在好茶區，用比一般人更加倍的心力，許瑞麟貼近土地，看到得不只是消費者的需求，更是茶樹與土壤的需求，「一杯好茶得來不易」許瑞麟認為，但我們越努力就會越靠近。

 

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高山烏龍 奇萊 台灣茶 茶農 許瑞麟

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