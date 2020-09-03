苗栗衛生局所到義竹衛生所觀摩學習　嘉義喜迎

翁章梁縣長的出生地−義竹鄉，是全縣老化第3名的鄉鎮，鄉內的衞生所經去年以前瞻修繕工程完成峻工後，改善軟硬體成為更符合高齡的友善環境，且在參加「高齡友善健康照護機構2.0典範」選拔，分別榮獲「優良獎」、「友善環境獎」等3獎項，已先後迎來苗栗縣頭份衞生所、雲林縣衞生局所及今天的苗栗縣衞生局所的標竿學習參訪。
為迎接苗栗縣衞生局所參訪，嘉義縣衛生局今天上午特地在義竹衛生所辦理「典範抵嘉『竹滿意』」活動，並邀請翁章梁與社區輕度失智長者共同遊玩全國首創「衛生所高齡友善設施認知桌遊」，同時和醫事C長者共同手作「抵嘉竹滿意」糖霜畫餅，透過遊戲活化高齡長者腦力與肌力，落實提昇衛生所硬體修繕後的高齡友善服務。
活動中，翁章梁感謝中央挹助經費修繕義竹衛生所，並表示未來縣府團隊還要繼續爭取前瞻2.0的經費，投入基層改善空間環境造福縣民。
衛生局代理局長趙紋華指出，義竹鄉是全縣老化第3名的鄉鎮，65歲以上老年人口共4644人(占全鄉26.20％)，已進入超高齡社會，衛生所轉型符合在地老化需求為重要趨勢，改善軟硬體以符合高齡友善規劃設計，提供長者可近性、全面性、有品質、有效率高齡友善就醫、保健環境，讓使用者更加便利運用。
義竹衛生所主任黃梅菊則說，原衛生所建築空間規劃已不敷現況使用，感謝縣府與衛生局爭取修繕經費，讓修繕後的空間更符合高齡友善環境，很榮幸榮獲衛生福利部高齡友善獎項，也很開心能與苗栗縣衛生所互相觀摩學習，藉由互動當中分享、落實高齡友善服務措施，達成互助及學習共享目的，建立標竿學習對象，未來會更努力，為鄉親服務，落實縣政「健康老化、不老社區」。