影／彰縣衛生局中秋食品抽驗　檸檬農藥殘留超標

中秋節將到來，為維護消費權益，彰化縣衛生局全面稽查各量販店、賣場、超市、傳統市場與網購等販售秋節應景食品共102件，其中一件檸檬的農藥殘留量超過標準3倍，另一件豆乾被檢出不得殘留的消毒劑，將移請屏東和雲林縣政府開罰。





▲彰化縣衛生局公布稽查秋節應景食品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.11）

× ▲彰化縣衛生局公布稽查秋節應景食品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.11）

民眾烤肉慶節慶，常會在肉片、魚肉及海鮮淋上檸檬汁，檸檬需求提高，彰化縣衛生局這次抽驗項目包含微生物、動物用藥、防腐劑、甜味劑、農藥、色素等，其中來自屏東縣的檸檬被驗出農藥殘留過量。

衛生稽查科長黃美芳表示，驗出有問題的檸檬，農藥殘留過量，加保利3.92ppm（標準1.0ppm）、加保扶0.63ppm、3-酮基加保扶0.08ppm、3-羥基加保扶0.02ppm（標準0.5ppm），涉嫌違反食品安全衛生管理法第15條規定，衛生局第一時間已要求業者下架，暫停販售，並移請產地管轄屏東縣政府衛生局查察，農藥殘留不符規定，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

▲彰化縣衛生局全面稽查各量販店、賣場、超市、傳統市場與網購等販售秋節應景食品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.11）

× ▲彰化縣衛生局全面稽查各量販店、賣場、超市、傳統市場與網購等販售秋節應景食品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.11）

衛生局稽查到1件出包的豆干角產地來自雲林縣，依食安法第18條規定過氧化氫（俗稱「雙氧水」，是家庭常用漂白劑、消毒劑）不得被檢出，違規者可處3萬元以上衛生局比照出包檸檬作法，要求產品下架外同時移請產地管轄雲林縣衛生局查察。

黃美芳指出，近年來中秋食品抽驗中，豆乾已2、3年沒被檢出過氧化氫，今年被驗出，檸檬以往也都安全過關，今年卻首度出包，呼籲民眾採購蔬果食用前一定要多用清水清洗多次，減低農藥殘留量，對於異常白皙或偏離傳統色澤太多的食品，務必提高警覺，才不會買到違規食品。

▲彰化縣衛生局全面稽查秋節應景食品，豆乾被檢出不得殘留的消毒劑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.11）

× ▲彰化縣衛生局全面稽查秋節應景食品，豆乾被檢出不得殘留的消毒劑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.11）

黃美芳也說，另近來由於疫情宅經濟發燒，如網購食品，可把握「看」、「查」、「慎」、「取」四原則，下訂單前應審慎審閱定型化契約內容並參考衛生福利部訂定之「以通訊交易方式訂定之食品或餐飲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，如此才能輕鬆選購，過個安心又健康的「中秋節」。