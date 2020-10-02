中秋佳節出遊　臺北區監理所推公共運輸優惠措施

為讓民眾對交通便利更有感，中秋連假延續實施國道客運票價及轉乘優惠措施﹔臺北區監理所表示，如果平日無優惠票價的路線將打85折的優惠，而平日已提供優惠票價的路線，原則維持原優惠票價販售﹔另外北花線國道客運，提供來回票400元連假期間的優惠，以鼓勵民眾多利用公共運輸。

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