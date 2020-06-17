NCC勸導中止與愛奇藝合作　陸委會：若違法將盡速查處

國家通訊傳播委員會（NCC）17日表示，有關「愛奇藝、騰訊上架有線電視機上盒」，NCC於第一時間向凱擘、台固、中嘉、TBC、台數科等5大有線電視業者求證，已確定有線電視系統沒有與違反兩岸人民關係條例等法規之OTT-TV業者合作。不過，陸委會稍早發出聲明警告，後續若有違法情事將盡速查處。針對愛奇藝與騰訊等中資在台所涉情事，陸委會稍早發出聲明警告，一、OTT TV非屬陸資來臺投資之許可項目，故中國大陸企業無法來臺投資經營前開業務，又依兩岸條例第34條規定，中國大陸OTT TV屬未經兩岸條例許可之中國大陸物品、勞務、服務或其他事項，亦不得在臺從事廣告活動。二、有關中國大陸OTT TV在臺進行違法廣告活動，通傳會已邀集相關機關於本(109)年5月15日召開會議，就相關違法行為態樣、罰則及所涉裁處程序進行討論，通傳會並已先請地方政府配合下架相關違法廣告，及請與會公協會，明確告知所屬會員前開兩岸條例規範，以利日後廣告主及廣告商刊登廣告時有所依循。三、有關報導指出中國大陸OTT TV持續在臺與信用卡業者進行促銷宣傳，及於有線電視刊登廣告等節，本會也會請通傳會依法進行查處。四、愛奇藝及騰訊WeTV未經我政府許可來臺投資，現卻透過與我多家銀行合作，在臺刊登信用卡促銷廣告，已涉及違反兩岸條例第34條中國大陸物品、勞務、服務或其他事項，在臺從事廣告之播映、刊登或其他促銷推廣活動之規定，依同條例第89條規定，應處以新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。本會已洽請主管機關國家通訊傳播委員會儘速查處。五、本會再次強調，政府並未開放陸方OTT TV業者來臺，愛奇藝及騰訊WeTV等擅自在臺與有線電視業者合作上架播出，或刊登業務廣告等業務行為均涉及違反兩岸條例相關規定，相關主管機關已蒐集其違法事證進行查處中，本會也呼籲相關業者勿與陸方OTT TV業者合作，或協助其在臺從事業務行為，以免受罰。新聞來源為Newtalk 新頭殼