黃敏惠陪柯P賞日環食　再掀藍白合作話題

民眾黨台北市長柯文哲昨（21）日與夫人陳佩琪及副市長黃姍姍造訪嘉義市，由國民黨嘉義市長黃敏惠全程接待。柯文哲上午參訪樂齡健康訓練場等處，下午15時30分，北、嘉兩市長則將同時在「金環閃諸羅」的主場北香湖公園欣賞日環食，並接受媒體聯訪，政壇將掀起另一波藍、白合作新話題。2020年觀賞日環食活動最佳地點在嘉義，嘉義市府將主場設在文化、友愛路口的北香湖公園，昨（20）日在北香湖公園先進行一場無人機表演，吸引許多民眾欣賞，今天的重頭戲則是柯文哲與黃敏惠兩市長一同現身賞日。柯文哲昨率北市府副市長黃姍姍等多名市府人員，並由夫人陳佩琪陪同，先到嘉義市德明路衛生局旁的樂齡健康訓練場進行樂齡城市交流，針對高齡照顧議題交換意見。之後，柯文哲等人參觀聞名世界的嘉義火車站口罩大白熊與電動巴士，參觀後，到月台搭乘小火車至阿里山森鐵車庫園區下車，前往嘉義製材所參訪，中午黃敏惠在鈺通大飯店2F宴請柯文哲等人，之後進行北、嘉兩市市政交流，下午柯文哲則先參訪嘉義公園與嘉義市史蹟資料館。15時30分，兩位市長一起到主場北香湖公園觀測日環食，並接受媒體聯訪，同時與台北天文館、科博館進行網路連線。下午16：10-16：15 倒數迎接「食甚」，16：35空軍戰機F16衝場，16：40-17：30有世界街舞冠軍築夢者、迴響樂團表演。柯文哲與妻子陳佩琪及副市長黃姍姍昨天在嘉義市停留一整天，與日前鋼鐵部長陳時中極力為嘉義縣日環食活動宣傳，頗有戶別苗頭意味，陳時中被點名將會在2022年代表民進黨參選台北市長，黃姍姍則可能代表民眾黨參選，接下柯文哲棒子。昨天的賞日之行，頗受網友喜愛的柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩並未現身，令許多學姊迷頗為失望。新聞來源為Newtalk 新頭殼