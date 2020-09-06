駁柯「美豬最後窮人吃」陳其邁：加拿大進口豬肉比較便宜

陳其邁上任市長後蔡英文第一次到高雄，陳其邁對媒體表示會帶總統去看需要中央幫忙的建設，主要還是產業的發展，因為橋科會牽涉到未來先進半導體，所以有一些國際大廠要招商，希望說招商或者整個橋科進度可以再加快一點；第二個就是亞洲新灣區的5G AIoT的新創園區，未來希望發展5G包括端對端的驗證場域，也希望包括國營事業跟國際大廠能夠帶頭，發揮母雞帶小雞的功用，讓高雄成為未來發展5G跟AIoT的新創事業發展的基地。
另外就是包括捷運黃線跟捷運紅線的路竹延伸段，陳其邁希望能夠加快這些交通建設的進度，也必須中央大力支持。所以今天總統下來幫助高雄非常歡迎，也會再把更多的整個高雄需要、能夠讓高雄成為一個南部區域發展中心，不管是產業、交通跟整個生活等南方區域治理的整合方案，請總統能夠平衡南北差距，大南方大發展。
關於嚴詠能猝逝，身為舊識過去也做過電台節目，陳其邁表示以前當蕃薯電台台長，嚴是電台節目主持人，是當時突破威權時期爭取言論自由過程的革命夥伴，這幾年嚴其實一直關注在本土音樂，跟尤其在南部的一些本土創作，對本土的音樂可以說是非常非常有貢獻，是非常具有原創性的歌手，大家非常熟識，對他的去世我們都非常難過。
陳其邁說，昨晚第一時間就指派文化局長王文翠代表前往一直到凌晨三四點才回到高雄，我們希望未來是不是能夠在高雄有一些紀念或者是活動，就請文化局來規劃，有跟家屬還有他的樂團協調，今天去屏東有看到他原來樂團的一些成員，我們希望能夠在工作或者生活上好好的來照顧他們，我也請王局長好好做一些規劃。
針對柯文哲說美豬到最後都是窮人吃的，陳其邁說，美豬在台灣的市佔率只有1%，原因很簡單，就是因為台灣豬肉好吃，大家喜歡吃台灣的豬肉，我們的溫體豬肉佔70%的市場，假如再加上冷凍台灣豬肉，台灣豬肉大概是90%，幾乎大家都選擇好吃的台灣豬肉。進口豬肉其實從到岸價格來看其實最便宜的也不是美豬，美豬到岸平均價格大概78-79塊台幣，反而是加拿大的進口豬肉比較便宜。
陳其邁說，評論應該是要基於比較完整的數字來做論，安全性的問題當然是最重要，所以確保國人的健康包括分區的管理跟商品的標誌，這個必須是嚴格來執行，這個是地方政府的工作，輔導豬農能夠轉型減低他的生產成本，確保整個養豬的收益，我們會跟中央政府全力幫助我們的豬農，不僅在國內能夠穩定而且在產銷的價格能夠獲得控制。更重要的，要把我們好吃的台灣豬肉賣到國際，所以政府在碰到包括含萊克多巴胺的美豬豬肉進口的時候，怎麼做跟中央好好的合作，然後全力來替人民健康把關，也替豬農顧好權益、打開豬肉的外銷市場，這是政府應該做的。
美豬進口需要耗費蠻多的人力物力跟經費，陳其邁也說，這都不是問題，我們為人民的健康把關，地方政府會全力的來做好管理的配套措施，包括怎麼樣來增加含萊克多巴胺美豬的抽樣查驗的能力，衛生局黃局長都已開始在規劃包括跟怎麼樣跟民間的實驗室檢驗的量能同步來做提升、預算或者是相關的配套，我們都已經做好最佳的準備、最好的配套。
新聞來源為Newtalk 新頭殼