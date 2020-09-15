柯文哲籲美豬進口應從源頭管理

台北市長柯文哲今（15日）表示，相信民進黨政府對於美豬進口議題也是很頭痛，因為網路上現在很多比對跟8年前的演變。他強調，北市府內部討論過，應該從源頭做管理，「若這責任丟給地方政府，我現在告訴你：不可能！」



