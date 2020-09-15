柯文哲籲美豬進口應從源頭管理

台北市長柯文哲今（15日）表示，相信民進黨政府對於美豬進口議題也是很頭痛，因為網路上現在很多比對跟8年前的演變。他強調，北市府內部討論過，應該從源頭做管理，「若這責任丟給地方政府，我現在告訴你：不可能！」
柯文哲下午赴新北市中和出席東森購物台直播推廣台北心好茶，東森購物董事長王令麟也現身，並接受媒體聯訪。
被問及衛福部長陳時中未出席在野黨舉辦的美豬進口公聽會，卻出席演唱會？柯文哲未正面回應，但他直言，美豬進口這件事，相信民進黨政府現在也是很頭痛，因為跟2012年、8年前時，他發現現在網路上很多對比民進黨的演變，就是2012講什麼、現在講什麼，他倒覺得這件事「事已至此」，還是要做好。
柯文哲強調，最重要還是要源頭管理，老實講，市政府內部討論過，不做源頭管理的話，叫地方政府要去做檢驗，他覺得不可能，因為買牛排、吃牛排，可以說這牛排是澳洲牛、美洲牛，但當變成貢丸、肉燥飯時，怎麼知道裡面什麼東西？「若這責任丟給地方政府，我現在告訴你：不可能！」
有媒體詢問，是否認為陳時中現在已經變成政治明星？柯文哲回，「這也沒什麼啊，這還好」。
至於台北市副市長黃珊珊質疑陳時中的政策像月亮，初一十五不一樣。柯文哲則表示，「沒有啦，是不是月亮不重要，前後一致就好」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼