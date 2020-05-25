發票越來越難中獎？眾抖出「暗黑真相」：很多人都知道了

▲網友指稱，現在發票越來越難中獎。（圖／翻攝 PTT ）

統一發票六獎原本固定有 3 組，每年經財政部統計，若預算足夠，會再額外增開六獎獎項。而近年來

3 、 4 月期的統一發票於今（ 25 ）日開獎，許多民眾聽聞消息後，都拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是就是中獎的幸運兒。不過，就有網友好奇提問，感覺現在發票比以前更難中了，納悶到底為什麼會有這樣的狀況。對此，就引來許多人曝光可能原因。今日 3 、 4 月期的統一發票開獎，就有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示自己這次開獎依舊沒中獎，他坦言上次中獎已經是大學二年級的事，目前為止也只中過一次 1000 元。他也回憶以前，直言「想起高中的時候， 25 號晚上等老爸下班回家一起對發票，那時每期總會中個一張 200 來安慰，現在連中 200 都很難」。這也讓他納悶提問「統一發票為什麼越來越難中？」問題一曝光後，就引來不少網友回應，「曾經兩個月一張發票中1000，都是運氣，懂？」、「十幾年沒中過…路過，每月至少 50 張」、「中兩百好感動對了一百多張」、「因為你消費越來越少了」、「一個月沒有上百張的消費，都難中」。不過，就有鄉民點出「六獎組數變少」問題，直言「現在紙本的增開六獎一直被砍，很多人早就改用載具對獎了！但，會不會中都是命」、「組數變少阿」。事實上，財政部為鼓勵民眾減少印紙本、多用載具儲存發票的習慣，從今年起雲端發票專屬獎項將會大幅增加，目前雲端發票專屬獎共有 15 組 100 萬元獎項、 1.5 萬組 2000 元獎項以及 50 萬組 500 元獎項，但雲端發票專屬獎僅限只限不印出紙本、儲存於悠遊卡、手機條碼、會員載具等載具的發票可對獎。（編輯：陳雅雲）