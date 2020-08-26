老人浴室跌倒16小時險送命　愛貓聽懂暗號竟救他死裡逃生

對於獨居老人來說，最可怕的莫過於出意外時身邊沒有任何人可以幫忙。美國南達科他州一名85歲老人羅恩（Ron Williams）不久前剛從朋友那得到一隻黑白貓毛毛（Fluffy）。日前羅恩在浴室跌倒16個小時都無法動彈，沒想到羅恩平時一句無心的話語，竟成為他與毛毛之間的神祕暗號，意外救了他一命！





當羅恩剛得到毛毛時，他很快就愛上牠，沒幾周時間他們就整天黏在一起。對羅恩來說，沒有什麼不能和毛毛說的，因此他想到什麼都會和毛毛說，即使是芝麻綠豆的小事也全都會跟毛毛分享。





在跌倒事件後，羅恩回想起自己一個無心的習慣，竟在後來拯救了自己，感到非常不可思議：「當手機響起時我就會說『叮鈴鈴（Ring-a-ding）』，但我沒想到牠會注意到這件事。」



▲平時羅恩生活中無心的習慣，竟意外讓毛毛救了他一命。（圖／FOX 17 WXMI） 一天羅恩意外在浴室滑倒，身體感到痠麻而動彈不得。他無法起身，本來帶在身邊的急救警報裝置（Life Alert）也在別的房間充電中，而手機則在浴室的櫃子上，羅恩怎麼也搆不著，只能痛苦地躺在那等待。羅恩就這樣從早上8點左右，躺在浴室到半夜都沒有辦法動，也沒有人發現。





他帶著淚水，近乎絕望地對身邊的毛毛說：「毛毛！叮鈴鈴！你是我最後的希望了！」沒想到還沒過5分鐘，羅恩便感受到手邊有東西碰到自己，原來那正是毛毛將手機推到他身邊！羅恩強忍著痛苦撥打電話給警方，才因此獲救。





羅恩充滿感激地說：「我在腦海裡重新溫習了100萬次這段記憶，如果那天沒有牠我會在哪裡？我想可能已經不在人世了吧。」羅恩在這場意外之下，留下了些皮肉傷、痠痛和瘀青，對他來說沒有發生更糟糕的狀況，真的非常幸運。而這一切羅恩全歸功在毛毛身上：「牠永遠都是我的英雄，我會讓牠永遠留在我身邊，直到我死前的那一刻為止。」（編輯：李家慧）



