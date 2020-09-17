女嘆「再也不吃全聯豬油」！背後原因曝　眾鼻酸：有洋蔥

不少人喜愛到全聯福利中心購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評，不過，也有一名女網友分享自身經驗，她表示「全聯豬油」是她最不敢看到的東西，也曝光原因，貼文一出也讓網友們紛紛回應「有洋蔥」。





該名女網友在社群平台《Dcard》上以「全聯豬油」為題發文，表示這項產品是我在全聯裡「最不敢看到的東西」，因為小時候挑食，也很討厭吃肥豬肉，每次都會偷偷地含在嘴巴裡面吐掉，但是「妳」總會對我說「沒吃過的東西就是要試試看」。



雖然我每次都狂搖頭，但妳還是會夾一堆我不愛吃的食物給我，要我珍惜得來不易的食物。某次我又不想吃飯了，妳就用了「豬油拌飯加醬油」給我吃，本以為很噁心，豈料吃完後覺得「其實蠻好吃的」。



▲女網友PO出全聯豬油。（圖／翻攝自《Dcard》） 在我唸高中之後，就離開家鄉去市區讀書了，只有回到家才能吃到妳煮的飯，「我一直以為妳會一直都在的...」，三年前的意外帶走了妳，到現在我看到妳的相片還是會哭，不敢相信妳已經走了。





「阿嬤，妳知道嗎？我現在變很胖欸，妳知道我現在因為工作常常要喊別人阿嬤嗎？妳知道我很想念妳嗎？」在去台中的前一天，妳拿著全聯的豬油，追下來車上問我要不要帶去吃，我跟你說不要，再買就有了，「誰知道，妳就沒有了...從那天起，我就不吃豬油拌飯了」。





貼文一出，有一萬多名網友按讚，「有洋蔥」、「這個豬油有加洋蔥」、「好有感觸」、「看到後面直接泛淚」、「我也想阿嬤」、「小時候後悔的事，總是人走了才懂得珍惜」、「哭死」、「看了心酸酸的」、「我阿嬤也是今年因病去世，看了這文章好想阿嬤」。（編輯：郭佩蓉）



