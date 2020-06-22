太軟了！藍民調：七成民眾認為蔡英文應對釣魚台強硬

國民黨今天(22)發布總統蔡英文連任後「滿月」民調，對於日本要把釣魚台改名的爭議，民調顯示，有69.8%，接近七成的民眾認為蔡英文應對釣魚台改名事件採取強硬做法，甚至有47.4%民眾認為，蔡英文對於釣魚台改名「太軟弱」，交叉分析在政黨屬性「傾向民進黨」的民眾部分，也有26.9%認同蔡英文對此的處理軟弱。在釣魚台改名爭議上，問卷詢問「政府應該要以強硬的態度來回應日本的做法」同意或不同意？非常不同意是3.9%，不太同意14.4%，還算同意29.5%，非常同意40.3%，無反應11.9%；總結來說，不同意是18.3%，同意高達69.8%。在「蔡英文政府在維護我們國家漁民權益的作為上，一直是太過於軟弱，請問您同不同意這種說法？」，非常不同意10.6%，不太同意29.8%，還算同意25.1%，非常同意22.3%，無反應12.2%；總結來說，不同意40.4%，同意47.4%。若從「政黨屬性」的交叉分析顯示，政黨傾向為國民黨的民眾，高達83.9%抱持這種看法，依序為台灣基進69.8%，台灣民眾黨65.6%，甚至民進黨也有26.9%。這份民調是委託全國公信力民意調查公司，在6月14日至6月16日針對設籍台閩地區、年滿20歲的合格選民調查。調查方法為訪員電話訪問方式，配合電腦輔助電話訪問系統實施，加權後的成功樣本為1130個，在95％的信心水準下，最大誤差不超過正負2.92個百分點。