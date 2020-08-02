徐永明涉入立委收賄案　網路數據分析：時力聲譽受重挫

▲立法院收賄案四黨網路聲量變化。（圖／翻攝聲量看政治臉書粉絲團）

▲臉書粉專「聲量看政治」分析立委收賄網路數據，認為徐永明涉案恐嚴重影響時力聲譽。（圖／翻攝聲量看政治臉書粉絲團）

7月31日，台北地檢署會同調查局北機站大動作搜索立委辦公室，爆出跨黨派立委收賄案。其中，時代力量黨主席徐永明涉案，引起軒然大波。臉書粉專「聲量看政治」依據Google SERP及Google Trends的數據分析指出，受此案影響，時代力量將成為朝野各黨中最大的受害者。臉書粉專「聲量看政治」表示，依近60天台灣政黨的Google SERP分析聲量比，不計正負面情況下，總聲量排名分別為，國38.63% vs 民28.93% vs 眾18.36% vs 時7.63% vs 基4.45% vs 新2.01%。該粉專指出，時代力量則在總統大選期間，因台灣民眾黨的成立與壯大，逐漸從爭三到排行老四。如今，黨主席徐永明傳遭因收賄遭搜索、收押禁見，恐將影響時代力量未來的聲譽。在時代力量與民眾黨支持者高度重疊下，即便民眾黨恐因黨員大會人數問題出現爭議，支持者的流向或許會流往民眾黨。另外，該粉專依照Google SERP及Google Trends綜合數據評估，表示在中國國民黨、民主進步黨、時代力量及台灣民眾黨等四個政黨中，因為受賄案造成的聲量起伏，最大的是時代力量。該粉專進一步指出，國民黨的高聲量起於各種政治事件的集合，屬於持續性的高度討論；民進黨的聲量有受到受賄案部分影響，但輿情訊號反而相對不強烈，仍需留意。時代力量本來的聲量相對弱勢低迷，但徐永明聲押禁見之後，從各種聲量工具來看，都是爆量討論（負面聲量）。至於民眾黨，雖然置身受賄案事外，不過聲量始終維持在低檔。過去由於時代力量崛起於對國民兩黨的不滿，支持者道德性格強烈。這次的風波，顯然動搖時代力量的角色定位，也撼動了支持者的信念。