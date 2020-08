徐永明涉入立委收賄案　網路數據分析：時力聲譽受重挫

▲立法院收賄案四黨網路聲量變化。(圖/翻攝聲量看政治臉書粉絲團)

▲臉書粉專「聲量看政治」分析立委收賄網路數據,認為徐永明涉案恐嚴重影響時力聲譽。(圖/翻攝聲量看政治臉書粉絲團)

7月31日,台北地檢署會同調查局北機站大動作搜索立委辦公室,爆出跨黨派立委收賄案。其中,時代力量黨主席徐永明涉案,引起軒然大波。臉書粉專「聲量看政治」依據Google SERP及Google Trends的數據分析指出,受此案影響,時代力量將成為朝野各黨中最大的受害者。臉書粉專「聲量看政治」表示,依近60天台灣政黨的Google SERP分析聲量比,不計正負面情況下,總聲量排名分別為,國38.63% vs 民28.93% vs 眾18.36% vs 時7.63% vs 基4.45% vs 新2.01%。該粉專指出,時代力量則在總統大選期間,因台灣民眾黨的成立與壯大,逐漸從爭三到排行老四。如今,黨主席徐永明傳遭因收賄遭搜索、收押禁見,恐將影響時代力量未來的聲譽。在時代力量與民眾黨支持者高度重疊下,即便民眾黨恐因黨員大會人數問題出現爭議,支持者的流向或許會流往民眾黨。另外,該粉專依照Google SERP及Google Trends綜合數據評估,表示在中國國民黨、民主進步黨、時代力量及台灣民眾黨等四個政黨中,因為受賄案造成的聲量起伏,最大的是時代力量。該粉專進一步指出,國民黨的高聲量起於各種政治事件的集合,屬於持續性的高度討論;民進黨的聲量有受到受賄案部分影響,但輿情訊號反而相對不強烈,仍需留意。時代力量本來的聲量相對弱勢低迷,但徐永明聲押禁見之後,從各種聲量工具來看,都是爆量討論(負面聲量)。至於民眾黨,雖然置身受賄案事外,不過聲量始終維持在低檔。過去由於時代力量崛起於對國民兩黨的不滿,支持者道德性格強烈。這次的風波,顯然動搖時代力量的角色定位,也撼動了支持者的信念。