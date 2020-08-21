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翁章梁專訪／打造青壯農成有戰鬥力團隊　創立國本學堂

記者康子仁/嘉義報導
calendar_today2020-08-21 07:56:00update2020-08-21 08:48:15

▲翁章梁接受專訪時表示，希望透過國本學堂的訓練積累，讓未來嘉義的青壯農能夠蛻變成一個有戰鬥力的團隊。(圖/嘉義縣政府提供)
▲翁章梁接受專訪時表示，希望透過國本學堂的訓練積累，讓未來嘉義的青壯農能夠蛻變成一個有戰鬥力的團隊。(圖/嘉義縣政府提供)
嘉義縣政府為打造培育農業菁英的知識殿堂，特別創立「國本學堂」解決農業困境；嘉義縣長翁章梁在接受《今日新聞Nownews》專訪時強調，農為國本，農民是國家的根本，國本學堂分成初階、進階與卓越，希望透過這樣的訓練積累，讓未來嘉義的青壯農能夠蛻變成一個有戰鬥力的團隊。

翁章梁表示，國本學堂是要建立農業的產業後備軍，從事農業不是一件容易的事，投入的資本想要回收速度很慢，還要面對極端氣候的問題；過去的農民經常陷入一個困境，在豐收的時候，本來應該開心，還要擔心價格滑落，等到歉收的時候很痛苦，因為沒有東西可以賣。

翁章梁解釋，農產品的價格，涉及一個關鍵問題，如何開拓國際市場，台灣本身市場容納量固定，產量太多自然導致價格滑落，商業需求還是物以稀為貴，這個邏輯不會改變；如何在外銷部分能夠賣得出去，才能穩定國內農產品的價格，這是最關鍵的。

其次，翁章梁指出，農委會處理產量比較大的農產品有兩個策略，一個是外銷補貼，讓生意人把農產品比較容易賣出去；另一個是把次級品進入加工產業予以去化，保留品質好一點的，維持市場穩定。

翁章梁認為，放眼未來的農業將朝科技化發展，因為少子化的關係，現在農民的觀念必須和以往不一樣，在舊的農業社會，老人家有社會地位，因為腦袋裡有農業的知識和經驗，以及掌握經濟大權；未來從事農業的人，必須以科學化的方法處理農業問題，這些知識不存在老一輩的腦袋裡，而是在學者專家當中，像是農委會的農業改良場和農業試驗所。

翁章梁說，未來包括養殖業，可能都是脫離土地的科技養殖，農業的耕作可能涉及控制溫、濕度，與了解土壤的耕作方式，透過儀器和感應器掌握狀況，應該讓農民進入訓練場所。

翁章梁強調，他之所以取名國本學堂，就是希望拉高農民的社會地位，因為農為國本，大家不要看不起這群人，他們是國家的根本；國本學堂分成初階、進階與卓越，希望訓練出新一代的嘉義農民，透過這樣的訓練積累，讓未來嘉義的青壯農，能夠變成一個有戰鬥力的團隊。

翁章梁表示，因為少子化缺乏勞動力的關係，農業朝向科技化的過程前進是必然的因此，農委會正在推動以無人機噴灑農藥的政策，以後從事農業的都要有飛行無人機的證照，這是未來時勢所趨。

 

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關鍵字

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