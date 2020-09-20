王浩宇自曝被鬥到退黨！綠黨： 祝福離開的人有好發展

桃園市議員王浩宇2020年大選結束後退出綠黨，接著轉而加入民進黨，引發不少外界冷嘲熱諷。針對遭批評是「牆頭草」，王浩宇今（20）日在臉書發文，直言是黨內人士為了爭奪政黨補助款而將他鬥走。對此，綠黨表示祝福離開的人有好的發展，以後不再評論王浩宇相關退黨言論。





王浩宇指出，在1月10日當晚在跑完最後一個選舉行程時，在大半夜卻突然收到一封信件，通知他「你已經被移除在綠黨擔任的角色」，而一查之後就立即發現自己在綠黨官方email、Facebook的管理權限全數遭拔除取消，不但事前毫無經過任何溝通，仔細一看這還是剛好在投票日前8分鐘所發出。王浩宇指出，當時黨內某些認為綠黨會突破3%政黨補助門檻的夥伴，為了爭奪未來黨內主導權跟補助款，因而發動對他批鬥，讓出錢出力的他無法接受，因而不再支持綠黨。

2020不分區立委名單，綠黨提名精神科醫師鄧惠文、綠黨創黨召集人高成炎為前兩順位，王浩宇排名第三。但是綠黨僅在選戰中僅奪下33.7萬張票，得票率不及3％，無法贏得不分區立委席次，更沒過政黨補助門檻。