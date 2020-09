「全球氣候與能源市長聯盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)台北時間今(28)日上午將台灣加入聯盟的六都國籍部分自「中國」項下移除,並更正為六個直轄市原本遞交時的會籍名稱(中華台北),新北市長侯友宜感謝外交部和其他直轄市,也謝市長聯盟正名。