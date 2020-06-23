廣編／後疫情時代產業轉型　共創育成新商模

疫情讓人意識到，唯有愛與分享、跨界合作及攜手共創，才能讓世界更美好，即日啟動設計師共創育成招募計畫，「日成身為上市公司，我們積極思考如何兼顧產業自身的生存，同時又能善盡企業的社會責任。」讓我們一起發揮0.01的改變力量。

日成控股集團 ( KY-4807 )秉持「愛與分享」、「跨界合作」、「攜手共創」理念，於2020/6/18發表旗下全新事業體：「日成國際企業股份有限公司(RIC)」-「Ｄ.Vita設計築夢-育成平台」及「ReModa設計巢-時尚電商平台」兩大服務平台，搶先後疫情時代轉型，跨界攜手台灣育成夥伴、新創企業、設計師，含:狼窩網紅、邁特創新基地、創意點子、關鍵數位行銷、數位行銷實戰家、Shopping Design、新創軌道、怎漾數位創意、斯爾夫、亞洲手創展、資策會(G Camp)、智策慧、睿加科技、經濟體、詠凌法律、香港商艾妮亞- 台灣分公司、守宮設計、後台集創、民傑資科等近20家跨界企業及組織。透過日成集團最引以為傲的製造能量，結合巨大設計能量卻苦無資源的設計師，及育成夥伴的資源，加速並滲透專屬客製設計新市場。期許透過日成的拋磚引玉，吸引更多「0.01的改變力量」一同為設計師提供一個從創業育成、創意激發、跨界共創、商機媒合、大廠聯名、邁向國際的「一站式」的全新商業模式。以打群體戰策略，搶攻全球快速竄起的全球1/4人口的「Z世代」440億美元商機。日成集團實現「後疫情時代」的企業社會責任當全球面臨COVID-19嚴重經濟衝擊，日成集團林志謙董事長特別表示：「機會是留給有準備的人，面對這波新冠狀病毒的嚴重衝擊，日成不僅快速應變，更能貢獻己力，發揮跨界攜手共創、共同開發後疫情時代Z世代新消費力及客製服務新市場。」除此，日成國際董事長林如茵也指出：「D.Vita是一個永續、共好的平台。希望有更多的新銳設計師，將在這裡嶄露頭角，在這裡得到育成資源，與品牌展開跨界合作。D.Vita是第一個0.01，當你也加入這裡，成為那另一個0.01，更多微小的力量匯聚，將帶來前所未見的美好改變！」3大跨界設計主題，引爆台灣跨界設計新力量2020 Ｄ.Vita設計築夢，將以Fashion Tech –時尚科技、Mix & Play – 混搭把玩、Comfort & Serenity -慰藉寧靜等3大跨界設計主題，作為引爆台灣跨界設計新力首發！同時，歡迎認同D.Vita社群理念的社群夥伴們，加入Ｄ.Vita設計築夢，貢獻0.01的改變力量，為設計師營造一個實踐設計夢想的舞台。響應「3倍券」振興方案，日成發放7,000萬元台幣購物金日成國際企業總經理洪雯娟指出，呼應行政院「3倍券」振興方案，日成集團也秉持「愛與分享」的理念，將發放逾7,000萬元台幣ReModa購物金，回饋股東們的支持，所有股東們只要註冊成為「D.Vita」及「ReModa」會員、邀請親友註冊會員及推薦設計師，最多可享高達7,000元ReModa購物金，還能將購物金分享給最多3位親友每人1,000元，讓消費效應擴增3倍。洪雯娟說，新冠