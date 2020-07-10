廣編／SYM超錢振興　12倍奉還

SYM超錢振興！業界最高加碼，購車最多可享12倍奉還，最高可折抵車價12,000元！

振興三倍券預計本月15日正式發放，各大商家響應政府振興政策紛紛祭出加碼優惠！ SYM領先業界將振興三倍券再放大四倍，購買「國民神車」七期全新迪爵125可享12倍奉還，最高可折抵車價12,000元。

回顧上半年國內機車市場， SYM三陽機車市占率大幅成長30%；為感謝全體國民對SYM的支持及響應政府振興經濟的美意，特推出「SYM超錢振興，12倍奉還」。消費者只要持3,000元振興三倍券購買「國民神車」七期全新迪爵，SYM自掏腰包再加碼9,000元，等於民眾來SYM買機車，只需花1千元(購買振興券)，就能享12倍優惠，最高可折抵車價12,000元！

全民最愛、幸福家庭的完美搭檔

全新迪爵搭載全新「Clean Power淨耐引擎」，並配備最新日本京濱第四代噴射系統，不只超省油、更耐用，動力又大幅升級，還有貼心加長坐墊，搭配同級最長的置腳空間與三段可調式後避震器；七期全新迪爵125還加配A.L.E.H.「零後仰懸吊系統」，起步加速時更穩更舒適，讓騎乘和被載更舒適，是一台全方位多功能的家庭用車，作為「國民神車」實至名歸。

騎得安心，是SYM對所有騎士不變的承諾，今年更領先業界推出碟剎升級版「活力125 CBS2.0」和「全新迪爵125 CBS2.0」，其所搭載的SYM CBS2.0就是市面上各廠牌使用的SBS、UBS、CBS升級版，能更有效地縮短剎車距離39%，以及增加了智慧自動剎車分配，剎車系統變得更安全、更耐用、好保養，還能省下許多繁雜的維修及費用，提供通勤族在有限的預算下，也能在行車安全上獲得有感升級。

現在購買購買七期「活力125 CBS2.0」和「全新迪爵125 CBS2.0」，加值不加價(碟剎款增配CBS2.0系統不加價)，並且可再領政府CBS補助，讓一般通勤族在不增加負擔下，也能安全更提升。

超錢振興，SYM最有禮

1.超錢振興 12倍奉還! 使用振興券，購買七期全新迪爵最高折抵12,000元

2.七期迪爵 ABS 汰舊換新最高補助22,300元(ABS款；不含牌險)

3.七期活力 鼓剎 汰舊換新最低價42,800元(鼓剎款；不含牌險)

官網車款訊息：http://tw.sym-global.com/newsin.php?op=showone&nid=446

