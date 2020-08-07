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廣編／主婦界夢幻逸品德國WMF　首度進駐華泰名品城

本報訊
calendar_today2020-08-07 14:01:05

▲WMF Outlet店近40坪的空間內，完整引飲全系列品項，款式豐富齊全。（圖/WMF提供）
▲WMF Outlet店近40坪的空間內，完整引飲全系列品項，款式豐富齊全。（圖/WMF提供）
有鑑於消費習慣持續變革，德國百年精品餐廚WMF也瞄準這股Outlet商機，將於8/7以首家Outlet專門店之姿進駐華泰名品城，近40坪的空間內完整引進備餐、烹飪、用餐與品飲全系列品項，款式豐富齊全，不僅最低折扣達到3折之多，連最新的Fusiontec系列鍋具也都可見；WMF Outlet店以相當國外零售價格的優惠，讓不論是料理新手或廚房烹飪專家都能在這，找到最適合自己的高性價比餐廚用品。

 WMF表示，看準新型態消費模式崛起，Outlet吸納廣大消費人潮與高消費力，首度在全台最大的購物中心的華泰名品城開設專門店，期望透過有別於百貨與電商的店鋪型態，以更具彈性的商品、更親近民眾的價格，來提供消費者更多元的購物選擇。

 WMF Outlet店集結眾多享譽主婦界的明星鍋款與全方位的餐廚用品，包括湯鍋、快力鍋、炒鍋、烤盤、刀具、餐盤…等，品項齊全、優惠最深，絕無僅有的奈彩米快力鍋獨家集中出清全面3折，榮膺全球WMF鎮店的明星商品不鏽鋼快力鍋，一般售價都要上萬元，現在PERFECT RDS 22cm 6.5L(防燄版)只要$7,580元，PERFECT PLUS 3.0/4.5L兩件套組更是不到一萬元就能輕鬆入手，還有專為華人所設計的不鏽鋼五層炒鍋全面5折，烘焙專區更祭出餅乾切割模均一價$99元，素有烘焙界法拉利之稱的La Forme Plus烤模全系列也下殺3折。為歡慶開幕，8/7~8/9限時三天，WMF加碼推出Fusiontec單手鍋(16cm 1.3L)享限量特價$3,800(原價$9,800)，開幕期間，凡購買任一商品不限金額即加贈限量蔬果削皮刀(數量有限贈完為止)。

傳承德系工藝與完美材質的健康鍋具絕對是最值得的日常投資，若有汰舊換新或添購新鍋具的計畫，消費者不妨趁周末走一趟位在中壢春德路華泰名品城一期的WMF Outlet店！

 

WMF華泰名品城專門店 地址：桃園市中壢區春德路189號(華泰名品城一期，店鋪號:134)

關鍵字

華泰名品城 桃園市 WMF

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