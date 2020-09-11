廣編／國內胰島素施打率偏低　施打時機過晚

全台灣糖尿病患者人數已超過220萬人1，且逐年攀升。根據國內一項針對糖尿病患者胰島素使用行為調查研究及2019台灣糖尿病年鑑報告發現，雖然有將近8成患者會主動使用血糖機測量血糖2，卻仍有近6成患者未達糖化血色素(HbA1c)<7%的治療目標1。原因在於患者多半只注意飯前血糖，卻忽略必須同時兼顧飯後血糖的重要。血糖控制不理想容易造成大小血管的併發症3；若要避免併發症，除了口服藥物外，胰島素的及早介入也很重要，千萬不要遲「胰」！





血糖波動對血管的傷害 猶如瘋狗浪侵蝕堤防





中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德指出，「血管壁就像防波堤，平時風平浪靜時不會有狀況，一旦血糖值高低起伏過大，就像颱風引起的瘋狗浪一樣侵蝕堤防，造成血管上皮細胞的受損與功能的損壞。」根據國內糖尿病患者胰島素使用行為調查研究發現，有5成患者無法透過現有藥物讓糖化血色素達標，且飯後血糖控制狀況普遍較差2，顯見台灣患者普遍存在「只要飯前血糖數值達標，就等於糖尿病控制良好」的錯誤觀念急需被導正！杜思德理事長強調，糖化血色素、飯前血糖、飯後血糖是糖尿病患者的三大控糖指標，血糖監測千萬不可顧此失彼，只有監測飯前血糖並無法了解血糖變化的全貌，建議患者採取配對血糖的監測方式，飯前與飯後血糖兩者數值差距要在60mg/dL以內，一旦發現血糖大幅波動才可即時應對，避免血管功能受到破壞。





長效型胰島素伴全球糖友20年 國內施打率仍有待提升





控糖早「胰」步 改變永遠不嫌晚





長效型胰島素已陪伴全球糖友二十年，中華民國糖尿病衛教學會王治元秘書長用「改變醫學史的奇蹟」來形容胰島素的重要性。以往改變世界歷史主要都是靠戰爭，至於在醫學史上，胰島素可說是最無遠弗屆且持續性的影響著人類身體健康。王治元秘書長表示，目前台灣胰島素施打率約只有12%1，比起國外仍低許多，有很大進步空間。也常見許多患者飯前血糖達標，但糖化血色素卻高達10%，代表糖尿病控制狀況仍不佳。雖然透過藥物、飲食、運動等三管齊下，多數患者可以讓糖化血色素下降；不過，臨床上發現，使用胰島素的患者在糖化血色素的控制上，會比服用口服藥物來得更好4；建議患者應遵循醫師建議盡早使用胰島素，千萬不要因為迷思延宕治療或出現併發症才施打胰島素，才能盡早達成血糖控制的目標。





王治元秘書長也提醒，糖友們可以觀察，若是晚上已沒有再進食，也沒有服用藥物，血糖還是偏高，就可能存在兩個問題：一是胰島素分泌量不夠；另一個則是身體已出現比較強的胰島素阻抗性，也就是已經對胰島素不敏感，導致血糖無法降下來。而飯後高血糖就是因為胰島素分泌不夠所引起。其實人體胰島素分泌不良就應從體外補充，及早注射胰島素，協助身體調控血糖，降低糖毒性所致的器官病變傷害。





畏懼打針、坊間迷思 導致台灣胰島素施打時機偏晚





國內一項針對衛教師進行的胰島素使用認知調查顯示，超過5成的衛教師認爲，台灣糖尿病患者施打胰島素的時機仍然過晚，且接受胰島素治療的患者僅有5成漸進調整胰島素施打劑量5，可見台灣應更早地對糖尿病患者進行胰島素的教育。中華民國糖尿病衛教學會理事王惠芳衛教師表示，糖尿病患者普遍對於施打針劑有恐懼感，甚至仍有民眾誤解使用胰島素會失明、洗腎或截肢，其實太晚使用胰島素，導致無法良好控制血糖才是上述併發症的主因。而目前胰島素在使用上已遠比患者預想的更方便，透過適時地劑量調整就可以達到良好的血糖控制，診間也常有患者口服藥物治療不理想，看到施打胰島素血糖數值終於降下來，就很有信心地繼續接受胰島素治療。





在台大醫院擔任糖尿病病友聯誼會會長的張先生也分享，他在40歲罹患糖尿病，醫師建議他要施打胰島素才能讓血糖降下來，但當時心理卻一直排斥施打，僅服用口服藥物。最後在血糖遲遲不見改善的情況下，終於下定決心改用長效型胰島素後，這十年來糖化血色素都控制在7%以下。「我現在施打胰島素超過十年，身體還是好好的，也沒有產生併發症，就連我的主治醫師都說，我的肝腎功能甚至比他還要好。所以我常笑說，好在當初有及早施打胰島素，才能健康的在這裡和大家分享控糖經驗！」





糖尿病照護走向個人化、數位化





杜思德理事長指出，如今糖尿病照護已走向個人化及數位化管理。透過「國家隊」的觀念來打團體戰，醫師、衛教師、營養師、藥師等組成共同照護網，針對不同年齡族群提供不同的全方位照護方案；而隨著科技的進步，醫護人員甚至可透過App雲端平台，與患者遠距溝通，提供即時的劑量調整建議，讓糖尿病治療更智慧，進一步協助患者更早使用有效且便利的方式來控制血糖，減少糖尿病對國人健康的威脅，相信未來達到有「胰」常在、控糖無礙的目標指日可待！











