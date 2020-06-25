NBA／誰是下一個NBA老闆？運動媒體稱此3現役球員有潛力

▲Jaylen Brown（圖／美聯社／達志影像）

▲▲Chris Paul。（圖／美聯社／達志影像）

NBA球員成為球隊老闆的狀況十分罕見，除了要身為億萬富翁之外，還要對籃球事務充滿熱忱，目前也只有公牛傳奇球星Michael Jordan(喬丹)是當過球員的球團老闆，而他們管理球隊的思維也與一般經營者不同，而未來有潛力成為球團老闆的現役球員，運動媒體《Clutch Points》則列出以下三人。1.Jaylen Brown提到球員轉任老闆，一般來說，沒有人會想到Jaylen Brown，但《Clutch Points》認為他無疑是NBA當前最聰穎的球員之一，他深藏不露、具有意識，而且直言不諱。並且在去年二月，以22歲的年紀，成為NBA球員工會的副主席，寫下史上最年輕的紀錄。儘管這樣的經驗，讓他有成為球團經營人的潛力，雖然不一定意味他未來會想要成為球隊老闆，但Brown毫無疑問是很適合的人選。2.Chris Paul當今NBA很難找到比CP3更加聰明的球員。自從他2004年加入NBA以來，就靠著聰明才智縱橫球場十餘年，儘管身高僅有183公分，但他的籃球智商以及詭計多端的風格，讓他已經走在名人堂的道路上。Paul身為資深控球後衛，總是比其他人更早一步洞悉場上狀況，並且即時指揮隊友該如何行動，儘管他的領導風格可能會使隊友感到不快，但《Clutch Points》認為，這樣正是經營一支球隊應有的準確態度。3. LeBron James詹皇早就說過自己一直夢想擁有一支NBA球隊，他除了是近20年最偉大球員之外，多年的投資經驗，也讓他在商場取得不錯的成績，很明顯地，LeBron已經掌握不少管理知識。詹皇的商業頭腦與野心，擁有一支NBA隊伍已經是遲早的事，而且他也已經成為英超勁旅利物浦的股東，在他退休之後，見證他入主NBA球隊也不是太令人意外的事。