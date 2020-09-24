「英雄聯盟」世界大賽來了　台灣運彩比照世足賽開放投注

最受矚目的電競「英雄聯盟」世界大賽， 9月25日上海即將開打，是電競迷不可錯過的重大賽事。台灣運彩今年6月起正式提供電競投注，先後開立中國及韓國賽區的投注，受到不少電競迷關注。為期一個月的「英雄聯盟」世界大賽，台灣運彩比照世界盃足球賽規格，自入圍賽起全面提供單場投注，更提供16種冠軍及特別項目，值得消費者入手。





▲台灣運彩英雄聯盟-世界大賽冠軍。（圖／台灣運彩提供）