吳克群自導自演愛情喜劇片　《為你寫詩》廣州開機

吳克群自編自導自演的處女座、奇幻愛情喜劇片《為你寫詩》，12月23日在廣州開機，好人緣的他，還邀到多位神祕大咖客串演出。

開鏡儀式上，吳克群透露自己是戲劇專業出身，一直有導演夢，有想要向大家講述的故事，從四年前就開始籌備《為你寫詩》這部影片，劇本也經歷了四年的創作修改。在此期間，他搬去北京生活，騎單車乘地鐵，進影院去觀察和感受觀眾的每一次情緒起伏。成為一位新人導演，吳克群坦言最大的壓力，來自於外界的很多質疑，但他並不後悔，堅持要將導演夢繼續下去。