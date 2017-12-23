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吳克群自導自演愛情喜劇片　《為你寫詩》廣州開機

記者翁新涵╱台北報導2017/12/23 15:23
▲吳克群首度執導電影《為你寫詩》。（圖／和羣娛樂，2017.12.23）
▲吳克群首度執導電影《為你寫詩》。（圖／和羣娛樂，2017.12.23）

吳克群自編自導自演的處女座、奇幻愛情喜劇片《為你寫詩》，12月23日在廣州開機，好人緣的他，還邀到多位神祕大咖客串演出。

開鏡儀式上，吳克群透露自己是戲劇專業出身，一直有導演夢，有想要向大家講述的故事，從四年前就開始籌備《為你寫詩》這部影片，劇本也經歷了四年的創作修改。在此期間，他搬去北京生活，騎單車乘地鐵，進影院去觀察和感受觀眾的每一次情緒起伏。成為一位新人導演，吳克群坦言最大的壓力，來自於外界的很多質疑，但他並不後悔，堅持要將導演夢繼續下去。

《為你寫詩》的靈感，源自他2008年發行的歌《為你寫詩》，其中有一句歌詞「為你寫詩，為你靜止，為你做不可能的事」，就是電影的靈感起源，這份對愛情的執著與付出精神，將貫穿故事核心。劇情講述陳詩傑（吳克群 飾）為了得到校園女神黑小甄（周依然 飾）的心，展開轟轟烈烈的求愛行動，一次又一次完成不可能的任務。


▲▼《為你寫詩》在廣州開鏡，吳克群一眼相中女主角周依然（上圖左）。（圖／和羣娛樂，2017.12.23）

吳克群也透露，女主角周依然第一次來試鏡時，應徵的其實是女配角，但她獨特的外表氣質，和非常具有可塑性的表演，給了吳克群很多驚喜，也讓她有變身女主角的機會。

關鍵字吳克群為你寫詩周依然
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