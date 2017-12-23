公費流感疫苗踴躍　台中市貼心再購六千劑即日衛生所接種

台中市公費流感疫苗自10月1日開打至12月18日止，疫苗使用率已逾95%，整體接種情形較105年踴躍，部分民眾因不符公費條件無法接種，為維謢民眾健康，台中市政府自行購置6,000劑流感疫苗，即日起台中市民可至各區衛生所接種。

近日受東北季風影響，氣溫驟降，台中市類流感門急診人數呈小幅度攀升，衛生局表示，依經驗，流感疫情12月將進入流行期，並於隔年農曆春節達到高峰，由於接種流感疫苗後至少需2週才會產生足夠保護力，呼籲民眾儘快前往接種。