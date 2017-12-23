一把提琴點燃新生命 音樂翻轉人生

演出教師群之一的藍之妤，每星期從台北到桃園仁善國小上課，需搭捷運轉客運、再轉公車，相當舟車勞頓。魏綺蓁任教永福國小，她感恩求學時曾受恩師無償指導，因此決定以專長回饋，指導愛樂種子的學童。

「愛樂種子公益提琴計畫」日前在新北市府大廳，為即將舉行的成果發表暖場，除弱勢孩童展現一年來學琴技巧，奉獻偏鄉的熱血老師也現場示範。

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市的偏鄉教室傳來陣陣琴音練習聲，提琴老師史芸婕、梁鈺函、魏綺蓁及藍之妤，努力指導學生拉弓姿勢，教導透過音符為自己奮鬥，她們是翻轉愛樂種子學童人生的幕後推手。

魏綺蓁不但在課堂指導中提琴，下課後還要觀看孩子傳來的練習影片，一天將近20則，一星期近百則。她說：「我的時間可以被犧牲，但孩子的教育不能等。」

大廳迴盪充滿祝福的「奇異恩典」，還有耳熟能詳的「卡農」及歡樂的耶誕組曲。畢業於英國伯明罕音樂學院的大提琴老師史芸婕是演奏碩士，在英國曾任劍橋市立交響樂團大提琴副首席，並曾參與英國女皇登基60年紀念音樂會。

史芸婕回台後，連續報名第一、二屆愛樂種子熱血教師，每星期三午後總是在頂埔國小，伴隨優雅低沉的悅耳旋律與教室裡的孩子。「孩子像是要把我們身上的東西全部都學走。」史芸婕深深感動孩子的學習渴望。

史芸婕說，「當孩子在人生中遇到困難，可用音樂抒發，比會不會成為音樂家或有沒有天份更重要。」她曾在加拿大資助世界展望會的非洲孩子；在台灣也加入山地部落的藝術陪伴活動，現以擅長的音樂回饋社會。

在板橋中山國小校園，小提琴演奏碩士學歷的梁鈺函，來回走動指導。她曾為準備考試過度練習，一度左手無名指和小指肌肉嚴重受傷須復健，幾乎一整年不能拉琴。

從小就讀音樂班的梁鈺函衝擊很大，最後克服困難重拾琴弓，她以自己走過低谷的經驗與學生分享，「人生就像學琴，靠自己努力不斷克服困難，希望讓孩子們明白這個道理」。

新北市板橋區中山國小校長王健旺接受中央社記者訪問表示，愛樂種子的教師來自招募，他們對社會有使命感。看著愛樂種子的孩童的轉變，印證藝術真的能翻轉人生，為生命帶來新希望。1061223