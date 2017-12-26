林志穎度過低潮再出發　願望是再拚第4胎

林志穎出道滿25年，身份多元的他，跨足演藝事業、國際知名賽車手和IT科技產業等，在這些不同領域，他都經營得有聲有色。而林志穎宣告即將啟動2018夢想家實現計畫，第一步先催生專輯誕生，在明年將會陸續推出有關25周年的計畫，要帶給大家不同的驚喜。

林志穎被媒體喻為人生勝利組代表，但他坦言曾經也有經歷過低潮期，「一個是退伍後兩年，1996年的時候發了幾張專輯反應不如預期，1998年又因為參加賽車比賽，發生嚴重車禍腳斷了三根骨頭，被醫生警告要休養半年。」

而第二次的低潮期是在父親去世，兒子Kimi出生，這些讓林志穎頓時領悟到，家庭的天倫之樂是任何成就都比不上的，於是推掉了大部分的演藝工作，專心陪伴兒子成長。後來受邀《爸爸去哪兒》才再度復出，林志穎笑說都是托Kimi的福，再紅起來的感覺很奇妙，也表示因為這些低潮期讓他更有信心面對接下來的旅程。