林志穎度過低潮再出發　願望是再拚第4胎

林志穎出道滿25年，身份多元的他，跨足演藝事業、國際知名賽車手和IT科技產業等，在這些不同領域，他都經營得有聲有色。而林志穎宣告即將啟動2018夢想家實現計畫，第一步先催生專輯誕生，在明年將會陸續推出有關25周年的計畫，要帶給大家不同的驚喜。
林志穎被媒體喻為人生勝利組代表，但他坦言曾經也有經歷過低潮期，「一個是退伍後兩年，1996年的時候發了幾張專輯反應不如預期，1998年又因為參加賽車比賽，發生嚴重車禍腳斷了三根骨頭，被醫生警告要休養半年。」
而第二次的低潮期是在父親去世，兒子Kimi出生，這些讓林志穎頓時領悟到，家庭的天倫之樂是任何成就都比不上的，於是推掉了大部分的演藝工作，專心陪伴兒子成長。後來受邀《爸爸去哪兒》才再度復出，林志穎笑說都是托Kimi的福，再紅起來的感覺很奇妙，也表示因為這些低潮期讓他更有信心面對接下來的旅程。
▲林志穎自17歲出道，已經滿25年，他即將在明年開始推出25周年的計畫，並催生專輯誕生。（圖／娛人制造提供 , 2017.12.26）
現在林志穎事業有成、家庭和樂，被問到還有哪些心願待完成，他思考了一會兒才回答，有四大夢想要跟歌迷一起去完成，第一是2018年將會有林志穎的個人新專輯誕生，想要與世界各地的粉絲相會；第二是自己培植的少兒冰球選手能夠成為世界級冠軍；第三持續分享正面能量；第四，每一年都跟粉絲聚會。另外一個終極心願，則是家裡已經有三個小壯丁，所以林志穎希望能來一個小公主。
▲林志穎笑說有4大願望，而終極的願望是生女兒。（圖／娛人制造提供 , 2017.12.26）