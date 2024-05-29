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陳沂下海SWAG！鄧佳華邀合作《華根初上4》　本人9字回應了

▲「FBI帥哥」鄧佳華（右圖）邀請陳沂（左圖）一起拍AV，陳沂也果斷回絕對方：「你可以，但我不可以啊。」（圖／翻攝自陳沂、鄧佳華臉書）
▲「FBI帥哥」鄧佳華（右圖）邀請陳沂（左圖）一起拍AV，陳沂也果斷回絕對方：「你可以，但我不可以啊。」（圖／翻攝自陳沂、鄧佳華臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

大砲型網紅陳沂24日宣布加入成人直播平台SWAG，自詡是「新一代情色教主」，昨（28）日出席記者會受訪火力全開，更在臉書發文意有所指表示：「你有信教過嗎？你要來信教嗎？」釣出「FBI帥哥」鄧佳華邀請她一起拍AV，對此，陳沂也果斷回絕對方：「你可以，但，我不可以啊。」

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▲陳沂24日宣布加入成人直播平台SWAG，自詡是「新一代情色教主」。（圖／SWAG提供）
陳沂日前在臉書宣傳今（29）日將是她的SWAG處女秀，會同框「前國軍弟兄」壹柒柒，她也在內文中寫道：「新一代情色教主，歡迎大家來信教，你有信教過嗎？你要來信教嗎？心誠則靈」，引來不少粉絲留言回應，「我是信教達人」、「好，我要信教」、「妳太厲害了」、「什麼時候可以色色，鑽石準備好了」、「衛生紙準備好了」。

沒想到該則貼文也釣出鄧佳華發出邀請：「一起拍《華根初上》第四部，妳可以當我的女主角嗎？」由於鄧佳華先前曾和AV女優苡若合作AV作品《華根初上》，當時曾掀起軒然大波，對鄧佳華的誠摯邀請，陳沂也回應：「你可以，但，我不可以啊」，惹來網友質疑：「翔翔（羅志祥）就可以了？」、「相同的，翔翔表示：妳可以，但，我不可以啊」。

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▲貼文釣出鄧佳華發出邀請：「一起拍《華根初上》第四部，妳可以當我的女主角嗎？」（圖／翻攝自陳沂臉書）

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▲陳沂在記者會上，對羅志祥喊話來上SWAG。（圖／SWAG提供）
事實上，陳沂昨日出席記者會，對羅志祥喊話來上SWAG，被問到是否會想和對方上床，她也真性情表示：「當然啊！誰不想被前偶像X！」接著被問到吳宗憲，她在想像畫面後，更忍不住直呼：「真的不行！太噁了！」提到王世堅，她也崩潰反問：「你們不怕他拿刀出來嗎？」

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