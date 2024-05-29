風向變了？他曝「青鳥行動」掀反思潮 吐大學生真實心聲
立法院28日第四次處理《立法院職權行使法》修正草案並完成三讀。不過場外「青鳥行動」繼續延燒，多個公民團體今再次號召民眾上街抗議，約有上萬民眾在立法院周圍集結。不過國民黨桃園市議員凌濤指出，近日風向轉變，開始反思國會改革好像不像民進黨所說的，大學生也不想被騙去當覺青，不想被人笑。
記者王德蓉／綜合報導
凌濤28日在節目《大新聞大爆卦》指出，國民黨在社群平台Threads上推出《我不在青島東》之後，其實效應是擴大的，大家都知道Threads是超級綠營的同溫層，厚到一個炸掉，「可是上禮拜很多人跑去青島東路，交出一個什麼『贈品跟食物的大富翁』之後，在Threads上面掀起一股反思維。因為很多人覺得：欸，民進黨跟我們講的，好像不是這樣子耶？好像真的國會改革法案，不是像民進黨講的這樣子？」
凌濤說，開始很多人反思「我好像不應該去耶？」風向就變了。凌濤表示，Dcard不是自己做一個民調，而是每一個學校做民調，每個人都說「去那邊，變成覺青？我才不要被笑咧！」凌濤直言，如今風向變這樣，民進黨如果繼續卡在那邊，「我基本上覺得，賴清德接下來的施政，這四年，會非常慘！」