青鳥行動是太陽花2.0？助理教授揭最大差別：學生更關注這件事
立法院28日第四次處理《立法院職權行使法》修正草案並完成三讀。不過場外「青鳥行動」繼續延燒，多個公民團體也再次號召民眾上街抗議，約有上萬民眾在立法院周圍集結。而此次青鳥行動和過去太陽花學運有何差別？淡江大學助理教授何景榮28日在廣播節目上點出，最大的差別是「這次大專院校沒有很明確地站出來。」
記者王德蓉／綜合報導
何景榮28日接受媒體人羅旺哲廣播節目《POP大國民》專訪，他表示「民進黨已經執政兩次，到現在還在用暴力，來欺壓多數民意，一連串行動喊是年輕人發起，這真的是教壞年輕人」。至於這次「青鳥行動」是太陽花2.0嗎？何景榮則說，自己走過野百合、太陽花學運，此次最大的差別是「這次大專院校，沒有很明確地站出來。」
何景榮分析，當時太陽花學運，反的是服貿，可能影響到的是你、我未來工作，但這次不一樣，「青鳥行動」是執政者發動，來反對在野黨。尤其，他在大學校園觀察，沒什麼大學生討論。何景榮也觀察到，學生最關注的，還是執政黨讓他們多當一年兵的「兵役問題」，「你們要喊抗中保台，那關學生什麼事？」
談及「五月天事件」，何景榮認為，別去苛責五月天，五月天沒有特別講傷害台灣言論，跟其他藝人一天到晚罵台灣差很多，「五月天的自我認同，並沒有違憲，也沒有違法，為何要如此苛責他們？」何景榮說，不管是部分中國大陸民眾、還是民進黨支持者，這都已經到了有點「思想檢查」的情況，不只五月天，對所有演藝人員，實在不需要這樣，「反倒要想想，是不是我們政府，對於台灣文化影視產業，做了些什麼？」