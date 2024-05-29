蜜獾火大見人就咬！媒體人揪衝突關鍵畫面：邱議瑩有被徐巧芯嚇到
立法院28日續審國會改革相關法案，但在下午3點多法案接近二讀完成時，民進黨立委邱議瑩突衝上前，打了國民黨立委羅智強一巴掌，並欲揮掉羅的直播手機，藍委徐巧芯見狀也衝上前加入混戰，揪住邱議瑩衣領反擊。對此，媒體人張禹宣表示，在徐巧芯衝上前理論時，邱議瑩有被嚇到，因透過相關畫面可看到，邱議瑩不斷往後退，且還露出驚恐的表情。
記者王德蓉／綜合報導
羅智強28日下午提到綠委對「再生醫療法」政治操作，一旁的邱議瑩聽到後氣不過，痛批「你是沒被人打過？」用扇子打羅智強的臉，徐巧芯見狀立刻尖叫衝上前揪住邱議瑩討公道，雙方都被其他立委架開，場面混亂。
對此，張禹宣在節目《關鍵時刻》指出，「蜜獾跑出來見人就咬」，邱議瑩本以為打完羅智強就沒事了，沒想到徐巧芯隨後立刻衝上前揪著邱的領子找她理論，邱議瑩其實有被徐巧芯的舉動嚇到。
張禹宣接著說，仔細觀察可以注意到，邱議瑩不斷往後退，且還露出驚恐的表情，後來同黨立委王美惠介入，邱議瑩才順利脫困。張禹宣也提到，王美惠其實也有被徐巧芯打傷，她當時沒有穿著護具，「沒想到她（徐巧芯）一個肘擊還是一個拐子弄到王美惠，結果連王美惠都打傷。」