快訊／六月爆13年婚姻玩完？和李易分居「各過各的」本人7字回應
女星六月和李易結婚13年，今（29）日被爆料，兩人已經離婚，消息在演藝圈瘋傳，還有消息指出，他們已經分居一段時間，六月還曾表示，「我們就是各過各的」，對此，六月也親自發文回應，「配偶欄沒有變哦」，透露夫妻難免還是會有爭吵，但兩人並沒有離婚。
記者吳昕蓓／綜合報導
六月在臉書發文回應婚變消息，表示日常生活很平凡，雖著孩子慢慢長大，他們開始有自己的社交生活，身為爸爸媽媽，她和李易得各自陪著孩子，「老夫老妻，常常還是會為了瑣事『摩擦生熱』，感謝各大媒體的關心，配偶欄沒有變哦。」高EQ化解婚變傳聞，引來不少關注。
據《鏡週刊》報導，六月過去曾解釋過夫妻倆分居的原因，坦言李易在台北市有個工作室，有時候和朋友的聚會結束太晚，就會在工作室過夜，「老夫老妻就是這樣，從結婚以來，每幾年就傳一次。」她也強調兩人沒有離婚，只是各自忙於工作：「我們就是各過各的。」由於很少機會相處，也就減少爭吵的機會。
去年（2023）夫妻倆公益羽球賽，對比其他參賽者大多是夫妻搭檔，只有她和李易沒有一組，因為兩人在守備位置無法達成共識，當時六月還笑虧：「離婚協議書準備好了！」過去李易還曾將臉書大頭貼換成主持搭檔林莎，讓對方慌張喊：「鬧夠了快換回來！」當時六月也留言調侃她，「大嫂好～」嚇得林莎連忙表示，「NO！月姐不要」。