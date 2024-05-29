慈妹啦啦隊服太勾人！連籃籃都眼冒愛心　本人自爆：胖了2公斤

快訊／六月爆13年婚姻玩完？和李易分居「各過各的」本人7字回應

▲六月傳出和李易的13年婚姻結束，兩人甚至已經分居，對此，本人發文以7字回應婚姻現況。（圖／翻攝自六月臉書）
▲六月傳出和李易的13年婚姻結束，兩人甚至已經分居，對此，本人發文以7字回應婚姻現況。（圖／翻攝自六月臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

女星六月和李易結婚13年，今（29）日被爆料，兩人已經離婚，消息在演藝圈瘋傳，還有消息指出，他們已經分居一段時間，六月還曾表示，「我們就是各過各的」，對此，六月也親自發文回應，「配偶欄沒有變哦」，透露夫妻難免還是會有爭吵，但兩人並沒有離婚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李易和六月2011年結婚，兩人婚後育有1子1女，日前還在臉書上甜蜜慶祝結婚12週年，婚姻相當穩定、幸福。（圖／翻攝自臉書）
▲李易和六月2011年結婚，兩人婚後育有1子1女，今（29）日卻傳出婚變，對此，六月親自發文闢謠。（圖／翻攝自臉書）
六月在臉書發文回應婚變消息，表示日常生活很平凡，雖著孩子慢慢長大，他們開始有自己的社交生活，身為爸爸媽媽，她和李易得各自陪著孩子，「老夫老妻，常常還是會為了瑣事『摩擦生熱』，感謝各大媒體的關心，配偶欄沒有變哦。」高EQ化解婚變傳聞，引來不少關注。

據《鏡週刊》報導，六月過去曾解釋過夫妻倆分居的原因，坦言李易在台北市有個工作室，有時候和朋友的聚會結束太晚，就會在工作室過夜，「老夫老妻就是這樣，從結婚以來，每幾年就傳一次。」她也強調兩人沒有離婚，只是各自忙於工作：「我們就是各過各的。」由於很少機會相處，也就減少爭吵的機會。

▲六月（左）、李易爆婚變。（圖／翻攝六月臉書）
▲六月（左）、李易過去就頻頻爆出婚變。（圖／翻攝六月臉書）
去年（2023）夫妻倆公益羽球賽，對比其他參賽者大多是夫妻搭檔，只有她和李易沒有一組，因為兩人在守備位置無法達成共識，當時六月還笑虧：「離婚協議書準備好了！」過去李易還曾將臉書大頭貼換成主持搭檔林莎，讓對方慌張喊：「鬧夠了快換回來！」當時六月也留言調侃她，「大嫂好～」嚇得林莎連忙表示，「NO！月姐不要」。

六月、李易傳分居！13年婚姻岌岌可危　她認了「我們各過各的」

六月愛女「摺蓮花送母」哭笑不得！討拍失敗求Thread流量密碼

六月女兒動手打同學！虎媽發狠抓到學校「辦退學」　怪李易太寵

新垣結衣直接和星野源空中連線　女神駁離婚「那些事完全沒根據」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代