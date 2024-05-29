國會改革過關柯建銘喊釋憲 郭正亮曝「恐釀3風暴」：事情大條了
立法院28日下午通過《立院職權行使法》修正草案三讀，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，在總統公告實施3日後，民進黨團一定會提出釋憲。對此，前立委郭正亮認為，「在釋憲結果出來之前，行政院跟總統不用遵守那個法令，這就是風暴，是三方面的風暴」，引發討論。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮28日在節目《盧秀芳辣晚報》表示，法案通過後，行政院可在10天內提覆議，立法院接到覆議之後，15天內要做出表決，但他認為藍白不可能跑票，所以這招沒用，「行政院長要嘛就接受，要嘛就辭職。」郭正亮認為，「基本上他們會玩第二招，就是柯建銘講的，立刻提出違憲的釋憲，在釋憲結果出來之前，行政院跟總統不用遵守那個法令，這就是風暴，是三方面的風暴」。
郭正亮續指，第一個風暴是立法院對總統，第二個則是立法院對行政院，因為立法院一定會行文邀請總統賴清德來做國情咨文，賴清德若以釋憲還沒結果為由不遵守，「這個事情就大條了。」郭正亮舉例，「比如說行政院的部長到立法院，國民黨一定會要求立即進行人事聽證，還有適用已經通過的調查權跟藐視國會罪，如果行政院不買帳事情就大條了」。
郭正亮最後說，「第三，違憲送到大法官會議，就會接案送到憲法法庭，我們估計接案到釋憲文出來至少要半年，除非他加工，如果做出五條都違憲，這衝突就輪到立法院跟司法院了，台灣今年即將進入憲政風暴，如果民進黨堅持不遵守，要嘗試各種可能性，一定是憲政風暴，沒完沒了」。