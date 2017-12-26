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彰化育兒親子館成立　魏明谷盼中央制定全民福利基本法

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/26 20:56
▲彰化縣第二家育兒親子館正式啟用，幼兒表演揭開序幕，規畫適合未滿3歲嬰幼兒所需之設備與親子共遊空間。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）
▲彰化縣第二家育兒親子館正式啟用，幼兒表演揭開序幕，規畫適合未滿3歲嬰幼兒所需之設備與親子共遊空間。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

大家引頸期盼的「彰化育兒親子館」26日正式啟用了。彰化縣長魏明谷在啟用會上表示，希望能讓托育人員及家長能夠獲得育兒相關的資訊與服務，同時藉由各種活動參與促進親子關係，增進親職知能，育兒親子館提供各項托育服務，包括親子活動、托育服務諮詢、設置兒童玩具及圖書室、親職教育及社區宣導等。


▲彰化縣第二家育兒親子館正式啟用。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

啟用會邀請彰化縣私立平和非營利幼兒園進行表演，幼兒表演時候的可愛認真模樣讓許多家長笑開懷，充分顯露孩子最純真的一面。


▲彰化縣第二家育兒親子館正式啟用。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

彰化縣政府以社會投資政策理念為基礎，積極建構友善托育環境，並擴展縣內3歲以下幼兒及其家庭育兒資源，委託亞洲大學承辦「彰化育兒親子館」，與第二輛的「寶貝嘟嘟車」於26日開始正式開始提供服務。


▲彰化縣第二家育兒親子館正式啟用，幼兒表演揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

魏明谷表示，彰化育兒親子館是彰化縣成立的第二家親子館，提供彰化地區未滿3歲的幼兒來到此遊憩，家長可將心肝寶貝帶到這邊進行親子遊戲，館內也有專業保母以及社工人員提供專業服務與親子教育知識。


▲彰化縣第二家育兒親子館，規畫適合未滿3歲嬰幼兒所需之設備與親子共遊空間。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

魏明谷指出，縣府照顧幼兒福利，107年開始就讀私立幼兒園的小班、中班的幼兒，縣府將補助1萬元學費，希望這些小朋友能儘早進入幼兒園階段，也希望家長能努力拚生子，讓彰化縣人口成長。此外，縣府團隊自從實施疼子333政策以後，幼兒出生率成長10%，一年多增加1千2百多位新生兒，未來更希望中央能制定全民福利基本法，照顧全民福利，讓幼兒福利不分地域，人人平等。


▲彰化縣第二家育兒親子館，規畫適合未滿3歲嬰幼兒所需之設備與親子共遊空間。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

鴻海集團「永齡慈善」教育基金會副執行長蕭英成表示，鴻海集團致力於推動社會向上的力量，關注社會弱勢與需求，今年除了捐贈彰化縣社區照顧關懷據點121台蚊取空氣清淨機，並在總裁郭台銘核定宣布「鴻海基金會」1億元的捐贈案中，提供彰化縣的包括樂齡學習中心27台電視設備及今日的公托設施設備計畫的100萬等相關資源，回饋彰化縣鄉親，提供兒童安全快樂的成長空間。

關鍵字育兒親子館永齡慈善魏明谷托育環境
政黨協商破裂　中市總預算再度流會建國盃遊程設計競賽　學生展創意

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