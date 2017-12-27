學位授予鬆綁 大學：句點前可有分號

（中央社記者陳至中台北27日電）教育部長潘文忠今天表示，爭取將「學位授予法」修正草案列為立法院下個會期的優先法案。大學端多樂觀看待此事，認為學位文憑不一定只追求「句點」，也可先有「分號」。

教育部部務會報11月底通過的「學位授予法」修正草案，大幅鬆綁相關措施，例如開放體育選手用成就證明取代論文，納入學院實體化概念鼓勵「院進系出」或「系進院出」，以及開放產學合作班學生修完2年先拿「副學士」學位等。

虎尾科技大學校長覺文郁表示，產學合作四年制改成2加2學制有很多好處，他樂觀其成。修完2年可拿到「副學士」，至少是個「分號」，對學生來說是個務實的作法，就業爭取薪資、津貼比較有利，未來再進修取得「句號」。