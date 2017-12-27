學位授予鬆綁 大學：句點前可有分號

（中央社記者陳至中台北27日電）教育部長潘文忠今天表示，爭取將「學位授予法」修正草案列為立法院下個會期的優先法案。大學端多樂觀看待此事，認為學位文憑不一定只追求「句點」，也可先有「分號」。
教育部部務會報11月底通過的「學位授予法」修正草案，大幅鬆綁相關措施，例如開放體育選手用成就證明取代論文，納入學院實體化概念鼓勵「院進系出」或「系進院出」，以及開放產學合作班學生修完2年先拿「副學士」學位等。
虎尾科技大學校長覺文郁表示，產學合作四年制改成2加2學制有很多好處，他樂觀其成。修完2年可拿到「副學士」，至少是個「分號」，對學生來說是個務實的作法，就業爭取薪資、津貼比較有利，未來再進修取得「句號」。
更重要的是，覺文郁認為，學生先累積就業經驗再進修，可以將產業和社會亟需解決的問題「回饋」給學術界，增強產學間的連結，對業界、學校、學生本人都有利。
覺文郁提到，現在虎尾科大很多學生大三、大四都安排實習，早早和業界接觸和「綁定」，經統計，畢業後馬上就業的比率達95％以上。
在學位授予法修法之前，許多大學近年已陸續在現有法制上，嘗試鬆綁相關規定。例如陽明大學推出「醫學系B組」，結合碩士學位和醫學士學位，大一、大二不分系上課。
陽明大學學生黃昱潔表示，大一、大二不分系的課程，比一般醫學系更重視基礎學科，例如她就修了4學期紮實的資訊課程，學會寫程式語言。
中央大學推動「學院實體化」，地球科學院院長朱延祥表示，這麼做可以打破系所本位主義，師資、教學資源更能有效流通，更可鼓勵學生跨領域學習。另外，也可讓招生名額的調度有彈性和合理分配。1061227