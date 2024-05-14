鴻海Q1稅後純益季減59%　網友不滿轟：該跌停了

代工大廠鴻海今（14）日公布第一季財報，營收為新台幣1.32兆元，年減9%、季減29%；稅後純益220.09億元，每股盈餘（EPS）1.59元，年增72%、季減59%。不過稅後純益卻出現季減成績，有網友將鴻海的財報貼到PTT上引發熱議。
記者陳郁柔／台北報導
鴻海法說會前公布首季財報，今年第一季獲利較去年同期成長逾7成，相較去年第四季則衰退59%。鴻海財務長黃德才表示，今年第一季營收1.32兆元，年減9%、季減29%；稅後純益220.09億元，每股盈餘（EPS）1.59元，年增72%、季減59%。獲利方面，第一季表現達「3率3升」，毛利率6.32%、營利率2.78%、淨利率1.66%，分別較去年同期成長0.28%、0.005%、0.79%。
而在公布財報前，就已經有網友認為，鴻海第一季EPS要達到2.5元才算合格，不過對答案後EPS只達到1.59元，沒有達到網友的預估數字。
此外，也有網友將鴻海第一季財報貼到PTT上，眾多網友都不滿營收表現，怒罵「爛炸！看到差點中風」、「我先，明天一根」、「跌停了」、「跟市場猜得不一樣？」。不過也還是有人信心喊話，表示「越爛越噴！」。
而針對第二季表現，鴻海表示，儘管第2季為傳統淡季，但預期除了消費智能產品外，其他3項產品均有望強勁成長，無論是季對季、年對年都會有顯著提升。消費產品部分，因為沒有前一年度因疫情導致的高基期因素，會回到比較平穩的表現，因此預估季對季、年對年展望都是持平。
不過鴻海在法說會前股價是走高的，終場上漲2.5元或1.47%，收在172元，成交量為12.5萬張。觀察法人籌法，外資連續2天買超，今日加碼446張；投信是連續第8天加碼，今日買超566張。