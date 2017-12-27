王樂妍初演女同志就上手　自曝早親過白家綺

舞台劇《偽婚男女》男女主角唐振剛、王樂妍26日攜手看動畫《你的名字。》導演新海誠出道15周年特展，兩人在《偽婚男女》中扮演假結婚夫妻，王樂妍更感受到新海誠導演拍攝故事女主角的壓抑，想到在舞台劇裡，因為性向問題飽受傳統家庭觀念的挑戰不禁紅了眼框。

唐振剛在《偽婚男女》所飾演的武剛就像靈魂裝錯了身，他在劇中面臨與王樂妍「假結婚」，王樂妍直呼：「假結婚在我的現實生活中是不可能發生的，非常理解劇中的人物為何做如此的決定。」被問到今年是否有可能「真結婚」？她則回答：「今年不可能。」表示結婚目前沒有列在她2018年的計畫裡面。