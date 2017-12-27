王樂妍初演女同志就上手　自曝早親過白家綺

舞台劇《偽婚男女》男女主角唐振剛、王樂妍26日攜手看動畫《你的名字。》導演新海誠出道15周年特展，兩人在《偽婚男女》中扮演假結婚夫妻，王樂妍更感受到新海誠導演拍攝故事女主角的壓抑，想到在舞台劇裡，因為性向問題飽受傳統家庭觀念的挑戰不禁紅了眼框。
唐振剛在《偽婚男女》所飾演的武剛就像靈魂裝錯了身，他在劇中面臨與王樂妍「假結婚」，王樂妍直呼：「假結婚在我的現實生活中是不可能發生的，非常理解劇中的人物為何做如此的決定。」被問到今年是否有可能「真結婚」？她則回答：「今年不可能。」表示結婚目前沒有列在她2018年的計畫裡面。
▲唐振剛、王樂妍演出《偽婚男女》。（圖／雅慕斯提供，2017.12.27）
王樂妍首度演出女同志，坦言平常私底下就喜歡親女生，「女生很好親，曾在過年的特別節目親過白家綺。」表示過去至少被五個女生朋友告白，其中有位女性閨蜜寫紙條跟她告白，上面還用兩個框框寫上「願意跟我交往」跟「不願意跟我交往」，但她都沒勾選。
此外，正逢聖誕佳節，唐振剛今年聖誕節在朋友家一起交換禮物，還指定了小天使與小主人遊戲，有趣的是，主人會先給關鍵字，給小天使去聯想，禮物中甚至出現了手掌般大的「遙控蟑螂」，還可以前進和轉彎，嚇壞眾人。