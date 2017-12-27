NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈台南市市區道路養護　全國第一中市府水果月曆出包　民眾可更換HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
娛樂

王樂妍初演女同志就上手　自曝早親過白家綺

記者徐郁雯／台北報導2017/12/27 19:07
▲唐振剛、王樂妍演出《偽婚男女》。（圖／雅慕斯提供，2017.12.27）
▲唐振剛、王樂妍演出《偽婚男女》。（圖／雅慕斯提供，2017.12.27）

舞台劇《偽婚男女》男女主角唐振剛、王樂妍26日攜手看動畫《你的名字。》導演新海誠出道15周年特展，兩人在《偽婚男女》中扮演假結婚夫妻，王樂妍更感受到新海誠導演拍攝故事女主角的壓抑，想到在舞台劇裡，因為性向問題飽受傳統家庭觀念的挑戰不禁紅了眼框。

唐振剛在《偽婚男女》所飾演的武剛就像靈魂裝錯了身，他在劇中面臨與王樂妍「假結婚」，王樂妍直呼：「假結婚在我的現實生活中是不可能發生的，非常理解劇中的人物為何做如此的決定。」被問到今年是否有可能「真結婚」？她則回答：「今年不可能。」表示結婚目前沒有列在她2018年的計畫裡面。


▲唐振剛、王樂妍演出《偽婚男女》。（圖／雅慕斯提供，2017.12.27）

王樂妍首度演出女同志，坦言平常私底下就喜歡親女生，「女生很好親，曾在過年的特別節目親過白家綺。」表示過去至少被五個女生朋友告白，其中有位女性閨蜜寫紙條跟她告白，上面還用兩個框框寫上「願意跟我交往」跟「不願意跟我交往」，但她都沒勾選。

此外，正逢聖誕佳節，唐振剛今年聖誕節在朋友家一起交換禮物，還指定了小天使與小主人遊戲，有趣的是，主人會先給關鍵字，給小天使去聯想，禮物中甚至出現了手掌般大的「遙控蟑螂」，還可以前進和轉彎，嚇壞眾人。 

關鍵字偽婚男女王樂妍唐振剛你的名字
台中跨年選擇多　各場亮點看這裡不堪《春風》角色黑化　王凱爆辭演

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan