開發地震App爆紅！「高三生沒獲授權」道歉了　揭氣象署合作進度

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「地牛Wake Up」團隊強調：「我們不會責怪林子祐同學，早期我們也苦於因個人身分，而無法取得地震預警資料，在開發上遇上不小阻礙，所以身為開發者也非常支持林同學開發這樣的App，我們不責怪林同學未獲授權的事情，然而目前地震預警的發布是氣象署專責，需由氣象署自身，或透過簽約合作伙伴對公眾發布，因此建議林同學儘速與氣象署簽約合作。」
林子祐深夜發布聲明致歉！承諾將盡快和氣象署完成簽約
而對於造成「地牛Wake Up」團隊的困擾，林子祐也發出聲明鄭重的向「地牛Wake Up!」團隊致歉，林子祐表示：「不希望因為我的App造成別人的困擾，是我沒有完全了解地牛提供免費服務以及相關法律的規範，請諒解我想看到自己作品可以進行的心情，雖然團隊聲明表示不責怪我，但是我仍然非常的自責」。
林子祐提到：「我要再一次謝謝『地牛Wake Up!』與氣象署的諒解以及支持，我在這過程又上了一課，目前我已經透過一位地震專長的教授跟氣象署聯繫，希望能盡快與氣象署簽約合作，非常感謝氣象署正面的回應。支持我的爸媽和朋友不用擔心我，慶幸有這麼多人一起關心台灣這塊土地，為地震速報做努力，謝謝大家！
以下是林子祐聲明全文：
過去兩三天受到的關注是我從未有的經驗，我距離畢業還有一個月，該收心把該做的事情做好。但在這之前，我想跟所有的用戶做以下幾點說明：
1. 關於「地牛Wake Up!」稍早的澄清聲明，首先謹向「地牛Wake Up!」團隊致歉，希望不要因為「臺灣地震速報」App 造成他們的困擾。
2. 我從小就是地牛 Wake Up 的忠誠用戶，開發 iOS App 時是先透過地牛的「連動功能」取得氣象署的地震資料，App 開發成功後想跟氣象署申請直接使用地震資料，讓程式少一個介面可以更有效率，於是寫 email 向地牛的開發者 Alan 請教，他很客氣十分鐘左右就回覆我「謝謝我的愛用，也很高興更多的人能投入地震速報系統開發的行列」，並指引氣象署地震速報資料取得的方法是透過「氣象資源創新適用方案」。
3. 我獨自開發這個 App，一方面我還未成年不能個人簽約，另一方面需要詳盡的計畫書與審查流程因為隨即進入同時要兼顧課業與申請學校最繁忙的階段，因此想說等高三忙完後再來做這一件事。
4. 我沒有完全了解地牛提供免費服務的限制與相關法律規範，請諒解我想看到自己作品可以運行的心情。地牛稍早的聲明中說不責怪我，但是我還是很自責。
5. 新聞大報導後，我有壓力及擔憂從一個小作品變成超過100萬使用者的 App，需要更嚴謹的看待。目前是間接取得資料，程式在一般的個人電腦上運行（我很天真的一開始還只使用樹莓Pi），如果要讓App持續有效率的運行，需要盡快直接取得氣象署地震速報資料，以及改善軟硬體。（24）日我已透過一位地震專長的教授跟氣象署聯繫，希望能盡快與氣象署簽約合作，非常感謝氣象署正面的回應。
6. 最後，我想再一次謝謝「地牛Wake Up!」與氣象署的諒解以及支持，我在這過程又上了一課。支持我的爸媽與朋友不要擔心我，慶幸有這麼多人一起關心台灣這塊土地，為地震速報做努力，謝謝大家！