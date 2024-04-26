天氣預報／今明致災性降雨！不定時雷擊+瞬間大雨 好天氣等這天
今（26）明兩天受到鋒面加西南風增強影響，形成極不穩定的大氣，各地要留意不定時的劇烈天氣「雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹⋯等」，週日（28）晚間雨勢漸歇，下週五、六（3、4日）滯留鋒遠離，天氣好轉。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」預報指出，今（26）日至週（28）日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，今、明兩天鋒面結構雖不紮實，但因西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，各地有局部陣雨或雷雨，「中小尺度對流系統」發展的機率高，伴隨「雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹⋯等」小範圍「劇烈天氣」，應慎防其致災的可能；當其能量耗盡或離開時，也會有短暫空檔；下週日晚降雨漸歇。
今日各地區氣溫：北部20至30度，中部20至31度，南部22至32度，東部19至30度。
下週一（29日）至週二（30日）上午滯留鋒北移，有較長的空檔；晴時多雲、氣溫升、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。下週二下午起至週四（2日）滯留鋒逐漸南移，並在台灣附近徘徊，為另一波不穩定、多雨的天氣；下週五、六（3、4日）滯留鋒遠離，天氣好轉、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。