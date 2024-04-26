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天氣預報／今明致災性降雨！不定時雷擊+瞬間大雨　好天氣等這天

▲今（26）日晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，對流雲系在巴士海峽，廣東、福建另有對流雲系接近中（左圖）；4：30雷達回波合成圖顯示，台灣上空有零散的降水回波（右圖）。（圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」）
▲今（26）日晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，對流雲系在巴士海峽，廣東、福建另有對流雲系接近中（左圖）；4：30雷達回波合成圖顯示，台灣上空有零散的降水回波（右圖）。（圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（26）明兩天受到鋒面加西南風增強影響，形成極不穩定的大氣，各地要留意不定時的劇烈天氣「雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹⋯等」，週日（28）晚間雨勢漸歇，下週五、六（3、4日）滯留鋒遠離，天氣好轉。

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氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」預報指出，今（26）日至週（28）日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，今、明兩天鋒面結構雖不紮實，但因西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，各地有局部陣雨或雷雨，「中小尺度對流系統」發展的機率高，伴隨「雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹⋯等」小範圍「劇烈天氣」，應慎防其致災的可能；當其能量耗盡或離開時，也會有短暫空檔；下週日晚降雨漸歇。

今日各地區氣溫：北部20至30度，中部20至31度，南部22至32度，東部19至30度。

▲今晚到明天（26日）受到鋒面影響加上西南風增強，降雨範圍擴大，各地都有降雨機會，要留意延時強降雨。（圖／中央氣象署提供）
▲今明兩天受到鋒面影響加上西南風增強，降雨範圍擴大，各地都有降雨機會，要留意延時強降雨。（圖／中央氣象署提供）
下週一（29日）至週二（30日）上午滯留鋒北移，有較長的空檔；晴時多雲、氣溫升、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。下週二下午起至週四（2日）滯留鋒逐漸南移，並在台灣附近徘徊，為另一波不穩定、多雨的天氣；下週五、六（3、4日）滯留鋒遠離，天氣好轉、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。

▲（圖／中央氣象署）
▲下週一（29日）至週二（30日）上午滯留鋒北移，有較長的空檔。（圖／中央氣象署）

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