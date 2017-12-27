SBL／唯一主場周在高雄巨蛋　金酒場場送萬元現金

金門酒廠籃球隊於第 15 季 SBL 超級籃球聯賽主場周經營,將球迷目光轉移到南台灣,選擇高雄小巨蛋作為今年的主場首選,將12/29-31 賽事盛大舉辦,透過場館整體的形象包裝,搭配一系列活動,希望能將台灣最高籃球殿堂的賽事在南台灣大力推廣,讓南台灣的粉絲也能享受進場看球的樂趣。

搭配主場周賽事公佈今年球隊口號「STAY AGGRESSIVE」,今年金酒可以說是七支球隊中平均年齡最年輕的一支隊伍,而口號的意涵便是希望年輕球員不要畏懼即將到來的挑戰,面對任何隊伍都保持著活力及侵略性,展現年輕球隊該有的拼勁,打出我們的特色,回饋給支持金酒的球迷們。

這次主場周金酒球團也規劃了四大重點包裝:第一,進場送紀念手環、貼紙,另外打造球員專屬紀念周邊商品;第二,人氣球員票選,透過在場館佈置球員形象照片提供粉絲合照,只要憑票根就可以參與人氣球員投票,每天都會公佈當日最佳人氣主場球員,並從中抽選幸運粉絲送大獎,三天分別抽出:New iPad、PS4 遊戲主機、任天堂Switch。

第三,邀請高雄在地各級學校體育班、運動代表隊,希望能激勵學生運動選手進步動力。最後,包含場館整體包裝搭配球隊視覺顏色,設計各式活動與球迷配合,希望能夠讓入場觀眾好好享受比賽。

其中,金酒希望球迷們在現場可以更有參與度,除了金酒 Girls啦啦隊不時贈送獎品之外,球團也推出「Logo Shot 投籃拿現金」的活動,不管是不是金酒的比賽,中場都會舉行,只要從指定地點投籃,先進球者就可以帶走馬上帶走一萬元現金,一天一名共三名!

這次的主場周,金酒籃球隊冠名企業金門酒廠實業股份有限公司也十分重視,總經理張鳴仁不時關心活動籌備狀況,也親自出席為主場球員加油打氣,希望能讓南台灣球迷享受最熱鬧精彩的籃球盛事。