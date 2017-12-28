影／原子邦妮拍攝MV遇險　差點被車撞還找不到住宿

「人氣電子流行組合」原子邦妮甫於今年入圍金曲獎，即將推出最新專輯，最新MV〈也許你不懂〉也釋出，MV場景在紐西蘭南島拍攝，包括冰河、銀河、峽谷、峽灣、大湖等美到令人目不轉睛的景點，還有直升機搭乘及海豚噴水等難得一見的劇情，搭配超優美旋律跟極富詩意的文青歌詞，前幾日於臉書上線，已有數十萬網友觀看，上千則轉發。
當他們到達米佛峽灣拍攝時，近年已越來越難見到的海豚，更驚喜現身，還很配合的展現噴水潛水等動作，剛好也都被攝影機捕捉到，叫他們直呼太幸運，覺得海豚真是此行最配合的好演員。
▲在米佛峽灣時，原子邦妮運氣超好的遇上已經許久不見的海豚。（圖／滾石提供 , 2017.12.28）
旅途中也驚險不斷，包括在拍攝查查開車劇情時，由於速度過快衝入碎石路段，險些翻車 ; 羽承在車前架設攝影腳架時手煞車鬆落，造成車體滑動差點被撞到，他跳開之餘還一秒飛身上車緊急將車轉彎，驚險瞬間讓他大呼簡直特技演員。
最慘的是，他們住宿的飯店大漏水行李衣服濕噠噠，最後一天晚上還因為拍攝時間難以確定，沒事先預訂飯店，讓他們找不到住宿地方，好在最後在某連鎖民宿租到當晚最後一間客房，儘管這趟旅程充滿驚險回憶，但所幸最後都能有驚無險，平安健康的完成這趟旅程及所有拍攝任務。
▲原子邦妮拍攝MV一直遇險，還好最後都化險為夷。（圖／滾石提供 , 2017.12.28）