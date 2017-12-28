影／原子邦妮拍攝MV遇險　差點被車撞還找不到住宿

「人氣電子流行組合」原子邦妮甫於今年入圍金曲獎，即將推出最新專輯，最新MV〈也許你不懂〉也釋出，MV場景在紐西蘭南島拍攝，包括冰河、銀河、峽谷、峽灣、大湖等美到令人目不轉睛的景點，還有直升機搭乘及海豚噴水等難得一見的劇情，搭配超優美旋律跟極富詩意的文青歌詞，前幾日於臉書上線，已有數十萬網友觀看，上千則轉發。

當他們到達米佛峽灣拍攝時，近年已越來越難見到的海豚，更驚喜現身，還很配合的展現噴水潛水等動作，剛好也都被攝影機捕捉到，叫他們直呼太幸運，覺得海豚真是此行最配合的好演員。