台灣的未來？印度5大IT業、Infosys、TCS

市值 1540 億美元，曾是印度最大就業創造者的印度 IT 業開始裁員。據了解，印度 IT 業今年裁員共 5 萬 6 千人，而基層職缺數量也於 2017 年砍半，使分析師們認為就業狀況比 2008 年金融危機還高。

數據顯示，今年的裁員人數較 2016 年高出一倍，也顯示了美國總統川普的「美國優先」政策奏效，及印度人才及企業適應新科技的速度過慢。

印度前 5 大公司任職狀況 / 圖：Mint

印度人才資源公司 TeamLease 總經理 Alka Dhingra 提道，前幾年的印度 IT 企業「解僱率」從 1% 上升至今年的 2% 至 6%。

印度第 2 大 IT 企業 Infosys 今年 1 月也裁員了 9000 人。IT 龍頭 Tata 顧問企業 (TCS) 也首次裁減人員數量。印度 Cognizant 的 6000 名科技人才則因「自動化」丟了飯碗。Dhingra 說道，除了基層人員外，高層員工也因「技術過時」面臨著裁員潮。