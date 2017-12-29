好友因憂鬱症輕生　聖結石忍痛寫歌悼念

聖結石用影片、音樂記錄生活，透過影音、社群平台，建構自己的小宇宙，讓人生爆出精彩花火。而在2017年底，聖結石將於30日推出全新音樂作品《人生大爆炸》，心碎單曲〈只能懷念〉MV亦將同步上線，他分享自己親身經歷，呼籲大家多付出愛與關懷，正視可能存在你我身邊發出的憂鬱警訊，改寫遺憾故事。
聖結石在成為YouTuber之前，曾經有位欣賞的女孩，他們年紀相近，都為了追求各自的夢想想盡辦法努力存錢，女孩的外型叛逆總是打扮全身黑、化著濃艷黑眼線、刺青、騎打擋車、風格獨特的冷酷女生，因一起擺攤累積的革命情感自然而然成為莫逆之交。
但隨著各自前往人生不同的階段，那句「再約喔！」卻成為無法成真的遺憾，聖結石多年後才從臉書得知，女孩不敵憂鬱症而輕生，留下的只有震驚心碎。回看她的社群動態，發現似乎早有蛛絲馬跡，因此他反思再多關心一點也許能避免遺憾，聖結石也帶著不捨與思念，以真實經歷寫下〈只能懷念〉歌詞。
▲聖結石的心痛單曲MV，即將於30日推出。（圖／webtvasia x 上行娛樂提供 , 2017.12.29）
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