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財新中國12月PMI創4個月來新高 不過必須注意的

鉅亨網2018/01/02 11:25
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財新網今 (2) 日發布，2017 年 12 月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為 51.5，較上月提高 0.7 個百分點，顯示製造業運行進一步改善，改善幅度為 4 個月以來最顯著。

財新2017年12月中國PMI。(圖取材自markit官方網站)
財新 2017 年 12 月中國 PMI。(圖取材自 markit 官方網站)

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生指出，12 月製造業景氣度再回暖，再度確立了 2017 年 經濟的穩定且略超預期的格局。但在財政監管和貨幣政策雙雙趨嚴的背景下，2018 年經濟下行的壓力不容小覷。

2017 年末，中國製造業產量繼續上升，而且增速升至 3 個月以來的高點。產出增長的主要驅動因素是銷售改善以及市場潛在需求轉強。新訂單總量更創下 2017 年 8 月以來最高，年底出口銷售也呈現加速增長勢頭。

12 月份，廠商為了交付新訂單動用原有成品庫存，導致庫存量輕微下降，月內採購庫存也有輕微降幅，平均投入成本繼續大幅上升，但升幅放緩至 4 個月來最小。調查顯示，多種原材料價格上揚，加重了廠商的成本負擔。因此，製造商也上調了產品售價，加價幅度可觀。

對未來 12 個月的經營前景，業界的信心度較 11 月的歷史低點輕微回升，但仍然低於長期均值。受訪廠商反映，因預期客戶需求相對疲弱，國家政策可能發生變化，業界的信心度在 2017 年底表現偏弱。

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