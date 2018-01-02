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影／睽違10年　縣定古蹟彰化慶安宮赴外縣市參香

記者陳雅芳／彰化報導2018/01/02 19:46
▲位於彰化市永樂街的慶安宮，主祀醫藥之神保生大帝。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）
▲位於彰化市永樂街的慶安宮，主祀醫藥之神保生大帝。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

縣定古蹟彰化慶安宮建廟200週年，除了先前一連七天熱鬧非凡的「福在慶安」一系列慶祝活動，另將於6日盛大舉行已間隔10年未辦的赴外縣市參香活動，吸引了千名信眾爭相報名參加，蔚為盛況，信眾們祈求參香之行能帶來身體健康、閤家平安。


▲彰化市慶安宮將赴外縣市參香活動，依古禮舉行豎頭旗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

位於彰化市永樂街的慶安宮創建於清朝嘉慶23年，又稱作大道公廟，主祀醫藥之神保生大帝。廟方於去年12月2日吉時舉行隆重請示儀式，保生大帝以五聖筊指示於今年1月6日，前往同為供奉保生大帝的國家二級古蹟台北市大龍峒保安宮、台中市元保宮參香，吸引上千名信眾報名參加。


▲由彰化市長兼寺廟管理人邱建富擔任主祭、點聖燈。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

在即將展開參香之前，慶安宮於2日上午依古禮舉行豎頭旗、置天台儀式，由彰化市長兼寺廟管理人邱建富擔任主祭，進香大總理白鴻森、副大總理白閔傑、許原龍、賴鴻麟、總幹事邱海、執行總幹事林深山及籌備會幹部，以及數十位各級民意代表和里長們陪祭，庇佑全體信眾和執事人員平安圓滿。


▲由彰化市長兼寺廟管理人邱建富擔任主祭、點聖燈。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

儀式隆重歷經一個小時圓滿禮成，邱建富也邀請四方信眾和鄉親們參與這項十年來難得一見的宗教勝會！。


▲彰化市慶安宮將赴外縣市參香活動，依古禮舉行置天台儀式，由彰化市長兼寺廟管理人邱建富擔任主祭。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

這趟已10年未辦的重要參香行程，將於6日上午7時30分起舉行駕典禮隨即出發，並於當天下午4點30分起回鑾彰化市區遶境，陣頭及神尊經由中正路二段、華山路、民族路、中華路、民生路、永樂街、慶安宮，請里民擺設香案、鮮花、水果恭迎聖駕。

關鍵字彰化慶安宮神保生大帝置天台豎頭旗邱建富
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