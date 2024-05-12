才被丟鞭炮！Joeman車行清晨再遭潑漆、撒冥紙 警火速逮2嫌送辦
擁有200多萬粉絲的知名YouTuber「Joeman」（本名翁雋明）與友人合夥在新北市新莊區新樹路經營「九葉車行」，上月25日深夜9時才遭一群黑衣人砸店、惡意投擲鞭炮，不料今（12）日清晨又傳出車行鐵門被人潑灑紅漆，且地面上還散佈冥紙及詆毀Joeman的傳單，警方獲報後迅速逮捕2名涉案男子，全案將依妨害名譽、毀損及恐嚇等罪嫌送辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，一名安姓男子（18歲）日前因無法貸款，與Joeman車行中的業務發生糾紛，事後安男遂帶著7人跑到車行前施放鞭炮，導致2部車輛受損，沒想到才不到一個月，Joeman車行卻又再度傳出遭人損毀。
張姓男子（19歲）及余姓少年今天清晨7時許，跑到車行門口灑冥紙、潑紅漆，另外還在現場丟下大量寫著「我Joeman跟前女友在一起期間家暴，給封口費遮蓋事實還吸食大麻，身為公眾人物的我罪該萬死」的傳單。
對此，警方獲報後，迅速循監視器鎖定犯嫌騎乘的機車車牌，並在今天上午9時許將2嫌帶返到案；初步調查2人曾參與4月份放鞭炮案，事後發現自己被Joeman拍影片揶揄，遂又跑到車行報復，全案訊後已依刑法妨害名譽、毀損及恐嚇罪移請臺灣新北地方檢察署偵辦。