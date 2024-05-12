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母親節必勝客買一送一！拿坡里炸雞一塊33元、達美樂抽夏威夷機票

▲母親節孝敬媽媽免煮飯，必勝客外帶大披薩「買一送一」、還有多款豪華限定套餐，拿坡里「炸雞一塊33元」優惠，達美樂吃披薩還可以抽「夏威夷雙人來回機票」，推薦菜單一次看。（圖／記者蕭涵云攝）
▲母親節孝敬媽媽免煮飯，必勝客外帶大披薩「買一送一」、還有多款豪華限定套餐，拿坡里「炸雞一塊33元」優惠，達美樂吃披薩還可以抽「夏威夷雙人來回機票」，推薦菜單一次看。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

母親節孝敬媽媽免煮飯，忘記訂餐廳怕人擠人沒位子，在家團聚吃速食也很溫馨，必勝客外帶大披薩「買一送一」、還有多款豪華限定套餐，拿坡里「炸雞一塊33元」優惠，達美樂吃披薩還可以抽「夏威夷雙人來回機票」，緊急救援母親節推薦菜單一次看。

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📌必勝客：外帶「買一送一」！母親節限定套餐
必勝客母親節推出的明太子生蠔干貝大披薩外帶「買一送一」優惠！「母親節享樂餐」加副食組成套餐、4種人氣組合任選也只要799元，外送則有「買大送小」好康；其他還有魷你真好鮑魚干貝披薩示愛套餐、派對拼盤、豪華海陸口味等8種限定套餐優惠開吃。

▲即日起至5月3日，必勝客開賣「明太子生蠔干貝披薩」大披薩，外帶半價優惠459元起；搭配3款超人氣副食套餐888元起。早鳥訂購加碼贈送1.25L可樂。（圖／必勝客提供）
▲必勝客「明太子生蠔干貝大披薩」，母親節外帶「買一送一」！（圖／必勝客提供）
📌達美樂：「金鑽鳳梨夏威夷披薩」199元
母親節孝敬媽媽免煮飯，達美樂推出超豪華套餐慶祝，爽吃金鑽大蝦龍蝦沙拉大披薩＋滋心小披薩＋自選大披薩＋香蒜烤雞翅1份(8塊)＋大可樂1瓶，限時1388元優惠只到今天。即日起至5月26日，爽吃台農17號金鑽鳳梨搭配台畜高崎火腿、100%天然莫札瑞拉起司的鹹香甘甜滋味，外帶全新升級「金鑽鳳梨夏威夷披薩」下殺199元！

而且達美樂歡慶母親節還能吃披薩帶媽媽去夏威夷，即日起至5月26日，官方粉專還有抽獎「夏威夷 雙人來回機票」（價值約80000元）活動；官方LINE還有「天天抽免費披薩」好康，加入達美樂LINE好友，即日起至5月26日每天都有一次抽獎機會，最大獎「免費吃金鑽夏威夷大披薩」。

▲母親節爽吃達美樂「金鑽鳳梨夏威夷披薩」199元優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲母親節吃達美樂「金鑽鳳梨夏威夷披薩」有優惠，還能抽夏威夷機票。（圖／記者蕭涵云攝）
📌拿坡里：炸雞一塊33元！母親節優惠近半價
拿坡里母親節優惠嗨吃炸雞！拿坡里炸雞專賣店即日起至5月12日，購買「六塊二重奏」炸雞桶只要211元，包含3隻雞腿和3塊腿排一次開吃，豪邁帶走兩桶「六塊二重奏」還直接下殺58折，相當於近半價爽吃「12塊炸雞只要399元」，換算下來「炸雞一塊只要33元」，而且可任選原味或辣味。

偷偷分享一招「再省10元」買法，拿坡里會員獨家限定優惠，使用三商i美食卡APP，用3點領取優惠券，「六塊二重奏」一桶再下殺201元（原價348元）現省10元；用5點兌換優惠券，兩桶「六塊二重奏」則下殺388元（原價696元）現省11元，全台12家門市都能划算折上折，5月報稅季幫大家省更多。提醒大家，領券時間為4月18日至5月12日，兌換期限則至5月15日。

▲拿坡里「隱藏優惠」！6塊炸雞桶下殺199元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里炸雞一塊33元！母親節優惠近半價。（圖／記者蕭涵云攝）

母親節買一送一爽吃麥當勞、摩斯！拿坡里、必勝客、達美樂都優惠

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