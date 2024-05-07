拿坡里母親節優惠！12塊炸雞399、達美樂披薩199元　必勝客買1送3

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拿坡里母親節優惠有夠狂！拿坡里炸雞專賣店即日起至5月12日，購買「六塊二重奏」炸雞桶只要211元，包含3隻雞腿和3塊腿排一次開吃，豪邁帶走兩桶「六塊二重奏」還直接下殺58折，相當於近半價爽吃「12塊炸雞只要399元」，而且可任選原味或辣味。
偷偷分享一招「再省10元」買法，拿坡里會員獨家限定優惠，使用三商i美食卡APP，用3點領取優惠券，「六塊二重奏」一桶再下殺201元（原價348元）現省10元；用5點兌換優惠券，兩桶「六塊二重奏」則下殺388元（原價696元）現省11元，全台12家門市都能划算折上折，5月報稅季幫大家省更多。提醒大家，領券時間為4月18日至5月12日，兌換期限則至5月15日。
📌達美樂「金鑽鳳梨夏威夷披薩」199元
母親節吃達美樂也好划算！即日起至5月26日，外帶全新升級「金鑽鳳梨夏威夷披薩」下殺199元！爽吃台農17號金鑽鳳梨搭配台畜高崎火腿、100%天然莫札瑞拉起司的鹹香甘甜滋味，竟然比半價325元還要便宜126元！即日起至5月26日，官方粉專還有抽獎「夏威夷 雙人來回機票」（價值約80000元）活動；加入官方LINE好友則有「天天抽免費披薩」好康，最大獎「免費吃金鑽夏威夷大披薩」。
📌必勝客「買1送3」現省1000元！
必勝客「買1送3」隱藏優惠代碼「現省1000元」被挖出，即日起到必勝客門市，以悠遊卡功能付款或必勝客線上點餐以悠遊付付款，告知門市/線上輸入優惠代碼「24723」，可享披薩「買1送3」爽吃1大2小披薩＋副食3選1，外帶或外送只要690元起！
相當於買1個鬆厚大比薩（限定690元(含)以上口味）、送2個鬆厚小比薩（限定410元(含)以下口味）＋副食3選1：黃金和風鱈魚塊(10塊)或德國芝心腸(6條)或1份黃金雞軟骨，以大比薩口味計價，像是超級總匯、黃金薯薯大披薩都只要690元，全套以大披薩計價，不用玩遊戲抽獎、5月報稅季就幫大家「現省1000元」。