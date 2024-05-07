比買1送1便宜！肯德基「蛋撻10元」隱藏優惠代碼曝　必勝客買1送3

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肯德基竟有「蛋撻10元」隱藏優惠！輸入優惠代碼「24742」爽吃「2顆原味蛋撻＋冰義式拿鐵」下午茶竟然才100元（原價174元）。幫大家試算，扣掉冰義式拿鐵一杯80元，相當於2顆蛋撻只要20元，對比原味蛋撻原價一顆就要47元，蛋撻控怎能不失心瘋了。而且從即日起吃到11月30日，務必好好收藏。
提醒大家，可先在官網上的「優惠券專區」輸入優惠代碼查詢使用；不適用外送；限正餐時段10:30AM起供應；不適用餐廳為：台中後火車站、台中大甲、鳳山中山、屏東東港、台中潭子、台中東海、台北復興南、台北光復、宜蘭家樂福、台南大灣、桃園台茂、新北八里、桃園高鐵數位旗艦、新竹湖口；節慶日如母親節、聖誕節不適用；優惠不併用。
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