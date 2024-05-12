三重祖孫裹屍命案！二女婿遭通緝失聯涉重嫌 最後身影畫面曝光
11日晚間，新北三重區某社區民宅發生滅門慘案，69歲劉姓老婦、30歲二女兒以及3歲孫子，被發現陳屍為室內，全身被棉被包裹，死亡時間初估超過7天以上。而涉有重嫌的二女婿張男，也就是30歲陳姓女死者的丈夫，最後一次離開住處時，搭乘白牌計程車離去，透過監視器畫面，張男失聯前的最後身影也曝光。
記者林盈君／綜合報導
從畫面中可以看到，張男搭乘黑色的白牌計程車離去，據該司機回憶，當時張男身上有濃濃煙味，且搭車後還大方給予小費，豪邁表示「不用找了」，讓司機對他印象深刻。警方經持續調查發現，張男疑因欠債而將帳戶賣給詐騙集團，不排除為詐團成員之一，目前因涉詐欺罪遭通緝，甚至還涉及其他詐欺案件。
而死者劉婦的大女兒指出，張男與母親有過40萬元的借貸，她也因此不滿而與妹妹發生爭執，最後與母親通話是在4月23日，之後雙方均用簡訊溝通，本月4日之後，她就聯繫不上母親與妹妹，期間張男曾告知她岳母手機壞了，但她直覺事情有異，因此於11日下午前往該住處查看，等鎖匠開門後飄出濃濃屍臭味，赫然發現母親與妹妹等3人均已死亡多日。
警方已成立專案小組，持續擴大追查中，3名死者均無明顯刀刺外傷，12日上午檢警將獲同法醫相驗，以釐清死因。而疑似涉案的張男目前並無出境紀錄，檢警正全力追查到案，釐清整起案情。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110